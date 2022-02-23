تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. أماكن سقوط الأمطار اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تتساقط الأمطار المتوسطة، تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة".
وأضافت: "بينما تتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة و جنوب سيناء".
ولفتت الأرصاد إلى نشاط لـ الرياح التى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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