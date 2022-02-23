كيف تستعد شرم الشيخ لـ استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP27؟

جدة - نرمين السيد - شارك خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الثلاثاء، فى ختام أعمال المنتدى الإقليمى لإعادة البناء بشكل أفضل فى أعقاب جائحة كورونا فى المنطقة العربية، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ.





وأكد محافظ جنوب سيناء أن كافة أجهزة شرم الشيخ فى حالة استنفار تام بكافة مرافقها وأجهزتها التنفيذية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية استعدادا لعقد مؤتمر التغيرات المناخية.

وأضاف المحافظ أن التطوير الجارى يشمل رصف ورفع كفاءة كافة الطرق وتوسعتها، وتفعيل العمل بالهوية البصرية والطاقة الشمسية، لافتا إلى أن المحافظة خصصت عددا من أماكن شحن الحافلات التى تعمل بالطاقة الكهربائية أثناء انعقاد مؤتمر المناخ بعدد 400 حافلة.

وتابع خالد فودة: "ستسهم الفنادق فى توفير مساحات لشحن السيارات، فضلا على تحويل سيارات الأجرة للعمل بالطاقة الكهربائية وإعداد زى خاص مميز للسائقين، فضلا على زيادة المساحات الخضراء وأعمال الإنارة والتشجير والتجميل من أجل إنجاح فعاليات مؤتمر المناخ والذى من المقر أن يبلغ المشاركين به أكثر من 30 ألف مشارك، فضلا عن مشاركة 120 رئيسا، وملكا من كافة أنحاء العالم".

وأوضح أن هذا المنتدى يأتى لاستعراض مبادرة المكتب الإقليمى للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث بدعم سخى من حكومة اليابان لإعادة البناء بشكل أفضل فى أعقاب جائحة كورونا فى الدول العربية من خلال تطبيق إطار سنداى للحد من مخاطر الكوارث وتمكين النهج الوقائى الواعى بالمخاطر لمساعدة الحكومات العربية فى تطوير التشريعات والسياسات والخطط التى ستمكنها من إعادة البناء بشكل أفضل والنهوض مجددا بشكل أقوى من الآثار الحالية للوباء، وقد تم إطلاق المبادرة فى 3 دول شملت الأردن ومصر ولبنان.