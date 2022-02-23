/681146/حقيقة-الفيديو-المتداول-لابراهيم-عيسى-على-أنغام-عبد-الحليم

انتشر في الساعات القليلة الماضية، فيديو الإعلامي والمؤلف ابراهيم عيسى، وهو يستمتع في حديقة منزله في جو مشمس على أنغام أغنيات عبد الحليم حافظ.

دوت الخليج يرصد حقيقة الفيديو المتداول لابراهيم عيسى

وتناوله البعض تحت عنوان «ابراهيم عيسى يتجاهل أزمته ويستمتع بأغاني عبد الحليم حافظ»، ولكن كشف دوت الخليج أن الفيديو يعود لتاريج 20 إبريل لعام 2020، وليس فيديو جديد قام بتصويره.

أزمة إبراهيم عيسى ورد الأزهر عليه

الجدير بالذكر أنه ابراهيم عيسى أثار الجدل في الأيام القليلة الماضية بعد أن قال إن الإسراء والمعراج "قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ والحديث هي من تقول ذلك، لكن هو يصدر لك الكتب التي تقول إنها حدثت، أما التي تنفي حدوث المعراج لا يتم الإشارة لها"، ووصف عيسى ما ورد عن "المعراج" بأنه "دعائى وغير حقيقى".

ورد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، في صفحته على فيسبوك بأن "الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا رسول الله ﷺ المتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم فى سورتى "الإسراء" و"النجم"، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة فى الصحيحين والسنن والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة، والتى انعقد على ثبوت أدلتها ووقوع أحداثها إجماع المسلمين فى كل العصور، بما لا يدع مجالا لتشكيك طاعن، أو تحريف مرجف".

وأضاف أن "محاولات الطعن البائسة فى صحابة سيدنا رسول الله... جرم محرم، وجرأة مستهجنة ومرفوضة، ودرب من التجاوز البغيض والمستنكر".

دفاع عمرو أديب عن إبراهيم عيسى

وبعد الأمر بإحالة ابراهيم عيسى للتحقيق خر الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج «ااحكاية»، ليدافع عن زميله بكل قوته، مؤكدة أنه من المؤمنين والمقتنعين بالاسراء والمعراج، مضيفا: «كل يوم مطالبات بالقبض والوقف أو التكفير أو التشهير لحد قال رأيه! ، مش بتكلم بس عن الدين بتكلم عن الرياضة كمان، فين حرية الإعلام، أنا بقيت أخاف أقول رأيي».

وناشد أديب رواد السوشيال ميديا في أن يعيدوا النظر في افكارهم، ويتجنبون الهجوم دون الرؤية، وان يحترموا حرية الرأي ويتوقفون عن اصدار الاحكام.