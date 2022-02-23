/681145/ميدو-مع-عودة-ساسي-محدش-هيقدر-على-الزمالك

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول احتمالية عدة فرجاني ساسي إلى الزمالك مرة أخرى، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "لو الزمالك بيلعببثلاثة لاعبين في وسط الملعب، زي طارق حامد وفرجاني ساسي وإمام عاشور محدش هيقدر على الفريق".

وأضاف: "طارق حامد لاعب راجل وعمره ما يتمرد على الزمالك وهو فعلا مصاب، وكان بيتعالج الفترة الماضية عشان يعود، وهو حالياً جاهز لمباتراة الوداد".

وزاد: "على مسؤليتي فرجاني ساسي في الزمالك الموسم القادم، مسئولوا القلعة البيضاء أتفقوا مع اللاعب التونسي على العودة مرة أخرى، ورحب ساسي بالأمر، في ظل عدم الرغبة في استمراره مع الدحيل القطري".

وأختتم قائلاً: "مباراة الوداد أهم لقاء للزمالك في المجموعة والفريق لسه في اللعبة أوي، ولم يخرج كما يزعم البعض".

الدحيل يقرر الإستغناء عن فرجاني ساسي.. واللاعب يقترب من العودة للزمالك

قرر مسئولوا الدحيل القطري الإستغناء عن التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به معهم.

ولم يقدم الدولي التونسي المستوى المعهود الذي كان يقدمه مع الزمالك، وبناء على ذلك تم استبعاده من قائمة منتخب تونس مؤخراً بكأس أمم أفريقيا.

ويبحث مسئولوا الدحيل عن تسويق اللاعب، أو الإستغناء عنه بنهاية الموسم، إذا استمر ساسي على تلك المستوى الذي يقدمه معهم منذ الإنتقال لهم.

ساسي يرحب بالعودة للزمالك

وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك، مع اللاعب بشكل ودي لمعرفة رغبته حول العودة للقلعة البيضاء، ورحب ساسي بالأمر، خاصة بأن أفضل مستواياته كانت داخل الزمالك.

وتحدثت شقيقة اللاعب منذ أيام وأكدت بأنها تريد عودة فرجاني ساسي للزمالك، وأنهم من مشجعين النادي وأنه بصفة خاصة تتمنى أن يذهب اللاعب للزمالك مرة أخرى.

سيد عبد الحفيظ يكشف موقف عبد المنعم ومعلول من مباراة صن داونز

تحدث سيد عبد الحفيظ ميدر الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالناي الأهلي، عقب مباراة فريقه أمام مصر المقاصة بالأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: " بيرسي تاو جاهز ولكن وفضل الجهاز الفني ‏إراحته اليوم أمام مصر المقاصة وسيكون متواجدًا بنسبة كبيرة أمام صن داونز وفقًا لرؤية الجهاز الفني".

وأضاف: " أيمن أشرف فرصته للحاق بمباراة صن داونز قد تكون صعبة، ولكن سيتم تقييم موقفه بصورة مستمرة حتى يعود للمشاركة بشكل طبيعي".

وزاد: "علي معلول لم يشارك أمام مصر المقاصة وحصل على راحة بسبب بعض الإجهاد في السمانه ولكنه سيكون جاهز لمباراة صن داونز".

وأردف: " كذلك محمد عبد المنعم فهو حصل على راحة أيضًا وجاهز للمواجهة الهامة القادمة، فموسيماني فضل إراحة كل هؤلاء الللاعبين خوفاً عليهم من الإجهاد قبل مباراة صن داونز".