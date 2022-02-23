/681142/فياريال-يتعادل-مع-يوفنتوس-في-دوري-أبطال-أوروبا

انتهت مباراة فياريال أمام يوفنتوس بالتعالد الإيجابي 1/1، على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ يوفنتوس المباراة بقودة وضغط كبير واستطاعوا أن يسجلوا هدف في الدقيقة الأولى عن طريق دوشان فلاهوفيتش، ثم تراجعوا قليلاً بعد نصف ساعة لعب، في المقابل هاجم لاعبوا فياريال بقوة من عن طريق عدة هجمات شكلت خطورة على مرمى الفريق الإيطالي.

لينجح فياريال في تسجبل هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق داني باريخو، ثم بدأ لاعبوا يوفنتوس بعدها أن يحرزا هدف ثاني، وتبادل الفريقان بعض الهجمات ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية.

لتنتهي المباراة في الأخير بالتعادل 1/1، في إنتظار لقاء الإياب الحاسم الذي سيقام على ملعب يوفنتوس في إيطاليا.

تشكيل يوفينتوس أمام فياريال:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دي تشيليو، دانيلو، دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كوادرادو، فلاهوفيتش، موراتا.

البدلاء: بنسوليو، بيرين، آرثر ميلو، لوكا بيلجريني، مويس كين، بونوتشي، دينيس زكريا، سول

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

عاد الفرنسي كيليان مبابي مهاج باريس سان جيرمان، بهدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباارة، من خلال مرور ومراوخة لدفاعات ريال مدريد ويسكنها الشباك.

إنتر ميلان وليفربول

انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول بنتيجة هدفين دون رد، لصالصح الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية تعود من فان دايك ويسددها صلاح بقوة وسط دفاعات الإنتر ويسكنها الشباك.

بهذا الهدف يزيد محمد صلاح رصيده في دوري الأبطال إلى الـ 36 هدفن وعلى مستوى كافة البطولات الأوروبية يصل لهدفه الـ 45 هدف، مع مختلف الأندية.

سجل البرازيلي فيرمينو الهدف الأول لصالح ليفربول في شباك إنتر ميلان في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة من روبرتسون من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح ليفربول قابلها البديل فيرمينو رأسية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى إنتر ميلان