/681137/مصرع-شاب-وإصابة-أخر-فى-حادث-مرورى-بدمياط

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، جراء حادث سير على الطريق الزراعي، في محافظة دمياط، مساء اليوم الثلاثاء. وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، واستدعاء شهود العيان، كما تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لتلقى العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية، قبل اصطدامها بسيارة أعلى الكوبري المؤدى لمدينة الزرقا، ما أسفر عن وفاة يوسف قنديل، يقيم في مركز الزرقا، ١٧ عاما، وإصابة عبده الرفاعي، بكدمات وجروح متفرقة، وروي شهود عيان أن الحادث جاء نتيجة قيادة أحد الشباب لدراجته البخارية بسرعة زائدة، موضحين أنه فقد السيطر على المركبة مما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات سيارة بالاتجاه المقابل لهما

حادث مرورى بدمياط

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، لحين استصدار تصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. كما شهدت مدينة كفر البطيخ حادث مرورى أيضاً راح ضحيته شاب فى العقد الثانى من العمر، بينما أصيب أخر وذلك بعد أن انقلبت سيارة على الشابين خلال استقلالهما دراجة نارية، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قسم شرطة كفر البطيخ برفقة رجلا الاسعاف لموقع الحادث، والتى تمكنت من نقل ضحايا الحادث لمستشفى دمياط التخصصي لاتخاذ الاجراءات اللازمة، بينما حررت قوات الأمن محضرا بالواقعة والتحفظ على المركبات لحين الانتهاء من التحقيقات حول ملابسات الحادث.

تكرار حوادث السير بدمياط

وكانت محافظة دمياط قد شهدت بالأمس القريب حادث مرورى أخر راح ضحيته ثلاث شباب فى العقد الثانى من العمر، بعد أن سدمتهم سيارة جاءت مسرعة بأحد الطرق المؤدى للمدينة، وطالب أهالى مدينة الزرقا اهتمام المسؤلين بتطوير طريق “دمياط ـ الزرقا” والذى شهد العديد من الحوادث بسبب عدم تمهيده، وتقدم الأهالى بالعديد من الشكاوى التى أفادت تضررهم بسبب سوء حالة الطريق وعدم تمهيده لمرور السيارات.

يذكر أن محافظة دمياط قد تستعد لاستقبال المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة “حياة كريمة” والتى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.