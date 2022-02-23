السفير المصرى فى تشاد يلتقى الأمين التنفيذى لمنظمة تجمع دول الساحل والصحراء

جدة - نرمين السيد - التقى السفير أسامة الهادى، سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد، بـ "بريجى رافينى" الأمين التنفيذى لتجمع دول الساحل والصحراء، حيث جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين مصر والتجمع، لا سيما فى ظل استضافة القاهرة لمركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والدور المنوط بهذا المركز على صعيد تعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية والمساهمة فى بناء قدرات وتدريب كوادر الدول الأعضاء بالتجمع.





من جانبه، أشاد الأمين التنفيذى لتجمع دول الساحل والصحراء بالدور المصرى الفاعل داخل المنظمة والعلاقات المتميزة بين مصر والتجمع، كما أعرب عن تطلعه للارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجاليّ مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يعزز الجهود المشتركة للدول الأعضاء فى مواجهة تلك الظواهر.

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