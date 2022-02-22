يعاني من مشكلة في القلب.. تفاصيل مرض الفنان سمير صبري

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كشفت الفنانة إلهام شاهين تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان سمير صبري بعد نقل للمستشفى في مساء أمس الاثنين، مؤكدة أنها تشهد تحسن ملحوظ.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وقالت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع عبر قناة أون، كاشفة عن تفاصيل مرضه: «كنت عنده النهاردة وهو أفضل من إمبارح»، مؤكدة أنه يعاني من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب ومن المقرر أن يجري قسطرة يوم الخميس المقبل.

وكشفت إلهام شاهين بأنه يسعد بزيارة أحبائه والذي كان من ضمنهم عدد من الوسط الفني وهم دنيا سمير غانم، وميرفت أمين، وعمرو عبد العزيز، موضحة: «كان بيقولنا خليكوا معايا».

نقل سمير صبري للمستشفي

الجدير بالذكر أنه جاء نبأ نقل سمير سمير المستشفى على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل.

السيرة الذاتية لسمير صبري

ولد الفنان الكبير سمير صبري في مدينة الإسكندرية، مصر عام 1936 في عائلة تحب الفن وتقدره فوالدته كانت تعزف البيانو وخالته تعزف العود وخالاته وجدته كن يصحبنه إلى المسارح والسينما ويشجعنه على تقليد المشاهير.

إنفصل والداه وهو يبلغ 9 سنوات فانتقل مع والده للعيش في القاهرة وسكن في بناء يقطنه الفنان عبد الحليم حافظ وكان أول معرفته بالفنانين وأول من رأى فيه موهبة مميزة.

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل في بداية حياته كمقدم في الإذاعة الإنجليزية نتيجة إجادته لعدة لغات على رأسها اللغة الإنجليزية.

أول ظهور له في السينما كان في مشهد عابر من فيلم "حكاية حب" للفنان عبد الحليم حافظ من إخراج حلمي حليم عام 1959.

سمير صبري يتزوج سرًا

تزوج سمير مرة واحدة من سيدة إنجليزية تُدعى مورين ، دون علم أهله، وتعرف عليها من خلال عمله لفترة قصيرة كمعلم في مدرسة إنجليزية للبنات، وتزوجها وعمره 16 عامًا وكان طالبًا بكلية الآداب حينها،و أنجب منها ابنه جلال ، ويعمل طبيبًا في لندن حاليًا.