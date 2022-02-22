/681133/وفاة-وإصابة-8-اشخاص-بسبب-تصادم-سيارة-ميكروباص-بملاكي-بطريق-الأوتوستراد

شهد طريق الاتوستراد اليوم تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي توفي على اثرها 3 أشخاص من المصابين ، حيث تلقت شرطة النجدة إخطارا بوقوع حادث مرورى بطريق الاوتوستراد بمنطقة شق الثعبان، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الاسعاف على الفور الى مكان الحادث ، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم الى المستشفى، وتمت عمليات رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

دوت الخليج

ذا وأصيب شخصين فى حادث أنزلاق دراجة نارية أسفل عجلات سيارة نصف نقل أمام بنك التنمية الزراعى بميدان التحرير التابع لدائرة كفر الزيات .

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم كفر الزيات، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نصف نقل .

الحادث بسبب السرعة الزائدة من سائق سيارة النصف نقل

وانتقلت قوة من المباحث الى محل الواقعة، وتبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة من سائق سيارة النصف نقل، أدى إلى أختلال عجلة القيادة وأنزلاق الدراجة النارية أسفل عجلات السيارة من الخلف، أسفر عن أصابة مجدى نخلة ٣٤ عام ومحمد أحمد ٥٥ عام .

نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم

وتم ضبط سائق السيارة المتسبب فى الحادث، ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات.