/681129/الزيارة-الخامسة-للرئيس-السيسي--النائبة-رقية-الهلالي-أمن-الكويت-جزء-لا-يتجزأ-من-الأمن-القومي-المصري

ثمنت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الزيارة التى أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدولة الكويت الشقيقة، موضحه ان حفاوه استقبال الأشقاء بالكويت للرئيس السيسي فور وصوله، دليل قاطع على متانه العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

الزيارة الخامسة للرئيس السيسي .. النائبة رقية الهلالي: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وقالت النائبة رقية الهلالي، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن زيارة السيد الرئيس السيسي للكويت هي الخامسة منذ توليه رئاسة البللاد، في عام 2014، لتؤكد علي قوة الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

رقية الهلالي: زيارة الرئيس للكويت تؤكد عزم مصر على استعادة ريادتها بالمنطقة

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن هذه الزيارة تمثل تجسيدا كبيرا وتلاحماً للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، علي كافة المستويات سواء السياسية أو الامنية أو الاقتصادية أو التجارية وفي كافة المجالات، التي تؤكد علي وحدة الرؤى بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المتشرك، فضلا علي تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

برلمانية عن حفاوه إستقبال الرئيس السيسي في الكويت: دليل على متانه العلاقات التاريخية بين البلدين

واختتمت عضو مجلس النواب، بالتأكيد علي حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ودورها المحوري بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.