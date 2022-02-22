/681118/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-فوز-الأهلي-على-المقاصة-برباعية

حقق النادي الأهلي الفوز على مصر المقاصة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة الحادية والعشرين، ويستعيد صدارة ترتيب الدوري، على حساب بيراميدز.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على مصر المقاصة

1- الأهلي 22 نقطة

2- بيراميدز 20 نقطة

3- الزمالك 19 نقطة

4- سموحة 18 نقطة

5- فاركو 15 نقطة

6- المصري 14 نقطة

7- الاتحاد السكندري 13 نقطة

8- إنبي 13 نقطة

9- فيوتشر 12 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

11- غزل المحلة 12 نقطة

12- البنك الأهلي 11 نقطة

13- الجونة 11 نقاط

14- طلائع الجيش 9 نقاط

15- المقاولون العرب 8 نقاط

16- مصر المقاصة 8 نقاط

17- الإسماعيلي 3 نقاط

18- ايسترن كومباني نقطتين

زياد طارق يسجل أول أهدافه بالدوري الممتاز

احرز زياد طارق رباع أهداف النادي الأهلي في شباك مصر المقاصة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري يالمصري الممتاز.

سجل زياد طارق هدفه الأول مع النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء، من خلال هجمة منظمة، وتمريره قصيرة من من الجانب الأيسر ويسكنها زياد الشبك على يمين الحارس.

وظهر زياد طارق ناشئ النادي الأهلي في أول مباراة له بالدوري الممتاز، مع الفريق الأول بكل قوة، ليترك بصمته في شباك المقاصة ويسجل الهدف الرابع للنادي الأهلي.

دخل زياد طارق بديل لحسين الشحات، في الدقيقة الـ 83 ، ليترك بصمته في شباك مصر المقاصة بالدوري الممتاز، بعد تسجيل الشحات الهدف الثالث في المباراة.

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – لويس ميكوسوني – محمد شريف.