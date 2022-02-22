/681128/سفير-مصر-المعين-لدى-بلجيكا-يقدم-أوراق-اعتماده-لجلالة-الملك

قدم د. بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا، يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٢، أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية إلى جلالة الملك "فيليب" الأول، ملك بلجيكا، بالقصر الملكي في العاصمة بروكسل.

دوت الخليج

سفير مصر المُعين لدى بلجيكا يقدم أوراق اعتماده لجلالة الملك

وخلال اللقاء، قام جلالة الملك "فيليب" الأول بالتعبير عن سعادته باستقبال السيد رئيس الجمهورية يوم ١٦ فبراير الجاري، خلال زيارة سيادته الأولى إلى بروكسل للمشاركة في أعمال الدورة السادسة من قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل، مشيداً بالحوار الذي دار بينه وبين السيد رئيس الجمهورية حول العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وبلجيكا إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية. كما حرص جلالة الملك "فيليب" الأول على التأكيد على تقدير بلجيكا لمصر ودورها المحوري في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار في ظل قيادة السيد الرئيس.

من جانبه، نقل السفير د. بدر عبد العاطي لجلالة الملك "فيليب" الأول تقدير رئيس الجمهورية لحفاوة الاستقبال والمقابلة الهامة التي تمت بين سيادته وجلالته.

كما نقل السفير المصري تطلع مصر نحو مزيد من تطوير وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية مع بلجيكا؛ والممتدة من عصر محمد علي ومروراً بالبارون "إمبان" الذي أنشأ حي مصر الجديدة، ووصولاً إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به الشركات البلجيكية في الوقت الراهن في عملية التحديث والتطوير الجارية في مصر، لاسيما في توسيع قناة السويس وبناء المتحف الكبير؛ وغيرها من مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ فضلاً عن مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية وتطوير الموانئ وربطها بين البلدين.