سيد عبدالحفيظ : مباراة صن داونز الأهم في دوري المجموعات .. وبيرسى تاو وعبد المنعم ومعلول جاهزون

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، علي فوز فريقه الكبير على المقاصة برباعية نظيفة، قائلا : "كنا نرغب في منح فرصة للاعبين مثل مشاركة محمد محمود وزياد طارق، لأننا سنحتاج كل اللاعبين، وعلى الجميع أن يكون على استعداد للمشاركة في أي وقت".

وأضاف فى تصريحات لقناة الأهلي: "أمامنا مباراة قوية أمام صن داونز، ونستعد لها مبكرا وندخل معسكرا بدءا من الخميس المقبل، وبعدها مباراة المريخ السوداني وبعدها صن داونز ثم المريخ، وهى 4 مباريات مهمة في مشوار الأهلي ببطولة أفريقيا".

وأكد عبد الحفيظ: "من المهم تحفيز اللاعبين، وخلق دوافع ولكن الأهم هم اللاعبين هل لديهم الاستعداد أم لا ومن الطبيعي أن يتم تطبيق اللاعبين بعد المشاركة سواء كان في صالح اللاعب أم ضده، غدا لدينا تدريب صباحا وندخل معسكرا مغلقا الخميس ضمن التحضير لمباراة ضن داونز".

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلي أن بطولة أفريقيا لها دوافع كبيرة وستكتب في التاريخ لو حققنا البطولة للمرة الثالثة على التوالى لاسيما وأننا حققنا الثنائية 3 مرات وأتمنى تحقيق البطولة للمرة الثالثة على التوالى، وعلينا عبور رقم 1 ثم ننظر إلى رقم 2 و3".

وشدد عبد الحفيظ على أن بيرسي تاو سيكون جاهزا لمباراة صن داونز، وأيمن أشرف لم يتحدد موقفه، وإن كان موقفه صعب، ومعلول لديه إجهاد بسيط وسيكون جاهزا لمباراة صن داونز، ومحمد عبد المنعم لا يعانى من شىء وسيكون جاهزا لمباراة صن داونز".

أضاف: "مباراة صن داونز هى أهم مباراة في دور المجموعات، وأتمنى التوفيق خلالها لأنها مباراة مهمة للفريق الأحمر".