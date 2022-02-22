السفير البريطانى بالقاهرة: التعليم «القلب النابض» للعلاقات بين مصر والمملكة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير خلال الحفل الذى نظمته السفارة البريطانية بالقاهرة، مساء اليوم، بمناسبة توزيع جوائز خريجى التعليم البريطانى بحضور وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى.

وأشاد السفير بمستوى التعاون القائم بين البلدين فى شتى المجالات خصوصًا فيما يتعلق بـ التغير المناخى حيث تنسق الدولتان وتتعاونان فيما بينهما باعتبار بريطانيا الدولة التى استضافت مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 26" العام الماضى بجلاسكو، بينما ستستضيف مصر المؤتمر القادم "كوب 27" بشرم الشيخ.

واستعرض السفير البريطانى بالقاهرة المنح الدراسية التى تقدمها بلاده للطلبة المصريين فى العديد من التخصصات، وقال إننا نحتفل اليوم بالطلبة الذين قاموا بالدراسة بالمملكة المتحدة وعادوا إلى مصر لتقديم مساهمات بارزة فى مجالات القضاء والابتكار والأعمال والثقافة والإبداع والعلوم والاستدامة .

من جانبها، أعربت اليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة عن سعادتها لتكريم خريجى التعليم البريطانى اليوم، وأشادت بالتعاون المصرى البريطانى فى مجال التعليم والذى ينمو عاما تلو العام..لافتة إلى أن المجلس الثقافى البريطانى يفخر بأن يكون جزءا من التعاون طويل الأمد بين البلدين فى مجالى التعليم والبحث العلمى.

وأكد الدكتور محمد الشناوى، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر وبريطانيا لديهما تاريخ كبير من التعاون فى مجالى التعليم والبحث العلمى والابتكار، كما استعرض الجهود التى تقوم بها مصر لتطوير التعليم فى إطار رؤية 2030.