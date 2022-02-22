محافظ الوادى الجديد يؤكد أهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع وفد مؤسسة الدكتور عزت عزوز للتنمية؛ لبحث إنشاء مستشفى خيرى غير هادف للربح بالمحافظة، وذلك بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعى، ووجّه المحافظ بتخصيص أرض مناسبة لإقامة المستشفى عليها، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات لإقامة هذا المشروع الخيرى والإنسانى.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت عزوز رئيس المؤسسة، أنه من المخطط أن تضم المستشفى عددًا من التخصصات غير المتواجدة على أرض المحافظة كالأورام، لتلبية الحاجة للتخصصات النادرة، كما يستهدف المشروع دعم المراكز الطبية بالاستشاريين فى مختلف التخصصات.