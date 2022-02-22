/681119/مش-هسيب-حقي-أول-تعليق-من-سكرتير-نقابة-الموسيقيين-على-مكالمة-حمو-بيكا-المسربة

خرج أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية عن صمته ليتعود للفنان ومطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعد أن انتشر له مكالمة مسربة يتهم خلالها السكرتير بأخذ رشوة من مطربي المهرجانات وتزوير أوراقهم للحصول على تصريحات للغناء.

دوت الخليجيرصد تعليق أحمد رمضان على اتهامات حمو بيكا له

وقال أحمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة» الذي تقدمه الإعلامية إنجي، عبر قناة etc: «مش هسيب حقي من حمو بيكا مهما كان».

اتهامات حمو بيكا لاحمد رمضان

الجدير بالذكر أنه اتهم حمو بيكا خلال المكالمة المسربة بالتزوير والرشوة، فقال: "أ. ر طالع في فيديو بيقول عنبة مقدم ورق مزور وشهادة جيش مزورة، وبعدها بأسبوع إداله كارنيه النقابة، ومعايا فيديو وصور وهو متصور في مكتبه وبيديله الكارنيه".

وتابع: "معايا نور التوت عايزين يدفعوه 20 ألفًا، وتيخا دافع 20 ألفًا.. إسلام على دافع الفلوس أول ما أخد الكارنيه قاللي أنا رايح أدفع للنقابة 15 ألف جنيه، وعاوزينه يجدد تاني يدفع 15 ألف جنيه تاني، وما أخدش إيصال بالفلوس اللي دفعها".

أزمة حمو بيكا وحلمي عبد الباقي

ولنفس السبب نشب خلاف قوي بين مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وعضو مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، بعد أن تقدم الاخير ببلاغ ضد حمو بيكا أوضح به أن الأخير قام باتهامه بأخذ رشوة وتذوير أوراق رسمية، وعلق حمو بيكا على الأمر من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز عبر برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، فقال: «أستاذ حلمي على دماغي ومفيش بيننا أي مشكلة ومفيش كلام متوجه له والمرة الجاية هقول الأسامي اللي عملت معايا كدا عن طريق مستندات وأوراق».

وتابع: «أنا محددتش حد من مجلس نقابة الموسيقيين، وأنا قابلت أستاذ حلمي عبد الباقي في دبي وهو إنسان محترم وأنا مشكلتي مع ناس معينة، وعايز أقعد مع الفنان هاني شاكر».

ليصدر حلمي عبد الباقي قرار بأنه سيسحب البلاغ في مقابل أن يعرض حمو بيكا أدلة على ما يقوله.