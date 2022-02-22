/681117/والدة-هند-صبري-عن-مشاهدها-في-البحث-عن-علا-حقيقية

تحدثت والدة الفنانة المتألقة هند صبري عن مشاهد ابنتها في مسلسل «البحث عن علا»، الذي جعلها في مرمى الإنتقادات خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ظهورها ببدلة رقص في إحدى المشاهد.

دوت الخليجيرصد تعليق والدة هند صبري على دورها في البحث عن علا

وقالت والدة هند صبري خلال لقائها عبر منصة نتفلكس: «يعتبر مسلسل البحث عن علا، اولى تجارب هند في الانتاج، وشخصية علا عبد الصبور تشبه ابنتي في الحقيقة».

وتابعت والدة هند صبري: «مشهد الفستان الغير مريح كان حقيقيا وحدث بالفعل في طفولتها، ورغم محاولتها في أن تتعود عليه لكنها لم تنجح، لأنها اعتادت على عظم التعود على أي شيء مزعج بالنسبة لها».

هند صبري تكشف علاقتها بوالدتها

الجدير بالذكر أنه تحدثت الفنانة هند صبري في تصريحات لبرنامج ABtalks، عن علاقتها بوالدتها، خاصة بعدما صرحت في وقت سابق بأنها متربطة بوالده بشكل أكبر، بسبب صعوبة التعامل مع والدتها، فقالت «علاقتي بوالدتي كانت مبنية على خوف، فكانت عصبية جدا ومبتعرفش تتحكم في دا، لكن أنا دلوقتي قريبة ليها اكتر وبحاول أكسر ده».

وتابعت: «في تونس تقاليد الأسرة الكلام اللي بيوجع، ودي حاجة بتضايقني، ودلوقتي بقول لماما اني في كلام كانت بتقوله بكنتي ازاي بتقولهولي، لكن دلوقتي بقيت فاهمة ده».

واختتمت هند صبري حديثها: «فخورة بتغير والدتي واني بقيت بعرف أقولها اللي بيضايقني بالحب».

هند صبري في البحث عن علا

هذا وشاركت هند صبري منصة نتفلكس مسلبسها الجديد «البحث أن علا» بجانب الفنان هاني عادل، سوسن بدر ومجموعة من النجوم الشباب، تأليف: غادة عبد العال ومها الوزير، ويناقش العمل مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، وهو استكمالا لمسلسل عايزة اتجوز الذي عرض منذ اكثر من 6 سنوات.

وكانت قد أثارت صبري الجدل بمشاهد بدلة الرقص في المسلسل، وهاجمها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، خاصة وأن المشهد جاء بعد صدمة الجمهور في الفنانة منى زكي خلال فيلم «أصحاب ولا اعز»، الذي عرضها هي الأخرى لموجة انتقادات لاذعة.