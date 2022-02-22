/681114/أعلى-فنان-عربي-محمد-رمضان-يحتفل-بتخطي-قناته-على-يوتيوب-4-مليار-مشاهدة

حرص الفنان ومؤدي المهرجانات الشعبية محمد رمضان على الاحتفال باليوم المميز 22/2/2022، وذلك من خلال فيديو أعرب فيه عن شكره لمساندت جمهوره له.

دوت الخليج يرصد احتفال محمد رمضان باليوم المميز 22/2/2022

وشارك رمضان جمهوره بفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قال فيه: ««النهاردة 22/2/2022، وحبيت في اليوم المميز ده اني تسبب ذكرى حلوة لجمهوري، الفيديوه هشكر فيه جمهوري على كل اللي عملوه معايا، آخرها قناتي على اليوتيوب، النهاردة هي أعلى قناة فنان عربي مشاهدات، ب 4 مليار و 60 مليون مشاهدة، بيكم القناة بقت نمبر وان».

محمد رمضان يشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل «المشوار»

الجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسله «المشوار»، أمام الفنان دينا الشربيني، التي ستجمعهما قصة حب قوية، ومشوقة، إذ تدور أحداثه حول سائق تاكسي يقع في حب فتاة، وبعد معاناة يكتشفه أحد الركاب بسبب صوته الجميل ويبدأ رحلته مع الغناء.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد رمضان ودينا الشربيني، كلا من إياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

ولم يكن نجاح محمد رمضان في رمضان الماضي الذي شارك به بمسلسل«موسى» بالكبير، وكان قد قاد بطولته إلى جانب سمية الخشاب، رياض الخولى، عبير صبرى، هبة مجدى، أسماء جلال وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن.

تدور أحداث مسلسل «موسى» في قرية سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

محمد رمضان يتألق بأغنية باي باي ثانوية

على الصعيد الآخر، طرح الفنان محمد رمضان مؤخرًا أغنيته الجديدة التى حملت عنوان “باي باي ثانوية” والتى أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات أغنية «باي باي ثانوية» : "كنت فاكرها سيجارة عادية، لكن طلعت سيجارة محشية، ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية، عملوها فيا، ضحكوا عليا، كان نفسي انجح في الثانوية، أمي هتجبلي عربية، لو جبت 80 في المية، بسجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولاد المؤذية، أنا شايف أفلام هزلية، أنا حوليا شلة حرامية، عيال مش مية مية".