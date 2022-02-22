/681108/شمس-الكويتية-تتسبب-في-فتح-رأس-مخرج-شهير-فيديو

تسببت الفنانة بسنت شوقي في إصابة المخرج جميل المغازي، بفتح في الرأس، بعد سقوطه على إحدى معدات التصوير، أثناء تصويره لكليب الفنانة شمس الكويتية الجديد، والذي أتى بعنوان «تاني».

دوت الخليجيرصد إصابة المخرج جميل غازي بفتح في الرأس

ونشرت شمس الكويتية فيديو من كواليس تصوير كليبها الجديد، والذي جاء به جميل مغازي مصابة بكدمات في رأسه، وعلقت عليها قائلة: «جميل مغازي أمس قال لي الفن محتاج تضحية، وفتحت رأسك، تتذكر في لندن جالك مغص كلوي تركت كل شيء وشيلتك على المستشفى، ورايحة نص وجهي في مغص».

وتابعت: «أتصور الكليب هيكسر الدنيا، أول شيء كسر رأسك أستاذ جميل، إصابة ملاعب».

شمس الكويتية تثير الجدل بضرب رجل

الجدير بالذكر أنه، كانت قد أثارت شمس الكويتية الجدل حولها في الايام الماضية وتصدرت مؤشرات الاكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، وبعدما انتشر فيديو لها وهي تتعدي بالضرب على أحد الرجال، واتضح أن الفيديو هو في الأصل فيديو ساخر لأحد فيديوهات «التيك توك»، والتي صورتها هي وأصدقائها على أغنية إيهاب توفيق المعروفة باسم «تترجى فيا».

وشن الجمهور حملة هجوم عريمة على الفنانة شمس الكويتية، يتهمونه بتعمدها إثارة الجلجلة بفيديو مزيف لركوب التريند، معربين عن غضبهم من التصنع والتزيف الذي سيطر على نجوم الوسط الفني في ظل تطورات مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما اعتادت عليها الفنانة الكويتية.

معلومات حول شمس الكويتية

شمس الكويتية، مغنية وفنانة كويتية سعودية الأصل، واسمها الكامل شمس بندر نايف الأسلمي، ولدت يو 28 أبريل عام 1980، ولدت في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، حصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

ادعت شمس في لقاء على قناة العربية في عام 2015، أنها تخلت عن جنسيتها الخليجية وتحمل حاليا بطاقة خضراء بريطانية وفرنسية. أول ظهور لها في عمل تمثيلي كان في عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي عوض أبا عن جد “مسلسل” الذي تبثه قناة إم بي سي في رمضان، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب.