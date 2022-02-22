/681106/مساعد-وزير-الداخلية-الاسبق-عانينا-من-التسريبات-وربما-يكون-بها-جزءا-من-الحقيقة

قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الاسبق، ان تسريبات بنك كريدى سويس لاشك انها ليست حقيقة خاصة وانها نشرت عبر عدة صحف اجنبية نعلم خلفيتها كالجارديان ، ونحن عانينا كثيرا من هذه التسريبات اعقاب ثورة يناير وان الرئيس الاسبق مبارك يمتلك 70 مليار دولار في سويسرا وهذا رقم يعد ميزانية دولة، وايضا 2000 مصرى ده رقم يدعوا للشك يقينا، ولكن يجب على كل من ورد اسمه بهذه القائمة ان ينفى .

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كما اضاف خلال مداخلته ببرنامج " حضرة المواطن" على الحدث اليوم ، ان جمال وعلاء مبارك كان لهم حكم بالبراءة ، لكن الذج باسم اللواء عمر سليمان بالقائمة يدعوا للشك لانه كان رجلا وطنيا وملتزم جدا ومنضبط ونعلمه جيدا وتعاملنا معه لسنوات عديدة ،وبالتالى توقيت هذه التسريبات من اجل اثارة البلبلة بين احاديث المقاهى وفى الشارع المصرى، واشاد برد الديوان الملكى الاردني بان المبلغ كان ورثا وتم ايداعه ،وبذلك تبينت الامور وتوقفت حالة الجدل.

مساعد وزير الداخلية الاسبق : عانينا من التسريبات... وربما يكون بها جزءا من الحقيقة

كما قال المقرحي ، ان التفاصيل من السهل فبركتها مثل فبركة التسريب نفسه ، وربما يكون هناك جزءا من الحقيقة ، لذلك يجب ان يوضح كل ما ذكر اسمه داخل القائمة حقيقة هذه التسريبات. هذا وقد كشفت تسريبات لبنك كريدي سويس السويسري، تضمنها معلومات عن حسابات بنكية تعود لعدة شخصيات عربية بارزة من مصر والأردن وغيرها ، كان من ضمن هذه الشخصيات نجلي الرئيس الاسبق حسني مبارك بامتلاكهما حسابات بنكية تحتوي على 196 مليون دولار .