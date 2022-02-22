/681104/اتحاد-شباب-العمال-يثني-على-قرار-وزير-القوى-العاملة-لانطلاق-ماراثون-انتخابات-العمال

قال عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال من خلال ندوة العمل النقابي تم التعريف بأهمية العمل النقابي وكيفية صناعة النقابي الناجح الخادم لقضايا الوطن والعمال والملم بالتشريعات، ومناقشة استعدادات خوض الانتخابات العمالية للشباب والفتيات.

دوت الخليج

وتابع رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، مقدما الشكر لوزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان على وعده للعاملين بعدم المساس أو التأجيل لانتخابات العمال، ويأتي ذلك على حرصه الدائم لخدمة العمال والمصلحة العامة. وأكد عبد العزيز سمير، ان الندوة تهدف إلى تنمية المهارات والقدرات الشبابية لدى شباب العمال، مشيرا إلى ضرورة تعريفهم بالحركة النقابية وحاجتها إلى الإلمام بأحكام التشريعات القانونية، وأحكام قانون العمل وتعريفهم بأهمية المفاوضة والمهارات المطلوبة توفرها لدى القائد النقابي.

اتحاد شباب العمال يثني على قرار وزير القوى العاملة لانطلاق ماراثون انتخابات العمال

وتأتي هذه الفعالية في إطار إهتمام الاتحاد العام لشباب العمال بالعمل الشعبي الخدمي، ومن منطلق التواصل المجتمعي في كافة ما يخص الشارع المصري، بكافة طوائفه خاصة الطبقة العاملة.

ومن الجدير بالذكر ان قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن انتخابات التنظيمات النقابية في دورتها الجديدة 2022-2026 سيتم إجراؤها عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، والذي ينتج عنها إفراز نماذج نقابية قادرة على إحداث التوازن بين مصلحة العمل والعمال..جاء ذلك التصريح خلال كلمة “الوزير” اليوم الإثنين بديوان عام الوزارة خلال مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة بيبسي كولا مصر،والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ورؤساء اللجان النقابية بالشركة عن مناطق “القاهرة، والجيزة والإسكندرية، وطنطا، وبورسعيد”.

وكان سعفان أعلن في نوفمبرالماضي، أن الانتخابات النقابية العمالية تتم في موعدها المحدد وفقا للقانون، بمنتصف العام 2022، ولا توجد أي نية للتأجيل،وشدد وقتها على أن “الوزارة” لا تتدخل في العمل النقابي، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط.