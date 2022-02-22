/681102/محمد-فراج-وبسنت-شوقي-ينهاران-بالبكاء-في-برنامج-ABtalks-لهذا-السبب

تسبب برنامج «ABtalks»، في وقوع الفنانة بسنت شوقي والفنان محمد فراج في وصلة بكاء شديدة، بسبب إحدى الأسألة التي طلب من فراج سؤالها لبسنت، ما أدى إلى لجوء الثنائي لتوقف التصوير.

دوت الخليج يرصد سبب بكاء محمد فراج وبسنت شوقي خلال برنامج ABtalks

واتى السؤال على النحو الآتي: «لو دي آخر مرة هتشوفيني فيها هتقوليلي إيه»، بُدى على محمد فراج علامات الدهشة في بداية الأمر، ثم طلب أن يتوقف التصوير، وبعد إلقاء السؤال على بسنت شوقي انهارت بالكباء، وقالت: «مش عارفة ممكن أقول ايه، أنا لو عندي مشهد تمثيل برتجله، لأنها لحظة صعبة».

وتابعت بسنت شوقي: «هقوله شكرا على الحب وعلى احتوائك ومحربتك، وانك انت مستسلمتش، بحبك أووي».

محمد فراج يتغزل في بسنت شوقي

من جانبه، غازل محمد فراج زوجته بسنت شوقي خلال برنامج ABtalk، فقال: ««بيحصلي راحة نفسية كبيرة أما بسنت بتبصلي في عيني، وبحس إن أنا قوي ومتمكن من أدواتي، واني واقف على أرض صلبة، واني لو عندي هموم الدنيا كلها أنا قادر أحلها، أي وقت بحسها معايا فيه بأي طريقة حتى لو بنتكلم شات بحس إن ربنا راضي عني».

بسنت شوقي تنتظر عرض فيلم أهل الكهف

من جانبه، تشارك الفنانة بسنت شوقي خلال هذه الفترة فى فيلم «أهل الكهف» بجانب خالد النبوي ومحمد ممدوح ومحمد فراج ومحمود حميدة وأحمد فؤاد سليم وغادة عادل وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

كما كشفت الفنانة المتألقة، بسنت شوقي، عن مشاركتها في عمل سينمائي جديد، خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب الفنان الكبير أحمد عز والذي أتى بعنوان «أخويا»، والذي من المقرر أن يلقي نجاحات باهرة خلال فترة عرضه خاصة أنه يشارك به أحمد عز في أول عمل قصير له.

محمد فراج

أما عن محمد فراج تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل “أهل الكهف” في دولة تركيا بعدما كان من المقرر تصويره في المغرب، والعمل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.