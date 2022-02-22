غدًا .. شكرى يستقبل نظيره المجرى فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى، وزيـر الخـارجـيـة، غدا الأربعاء، نظيره المجرى، بيتر سيارتو، بوزارة الخارجية بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى، وزيـر الخـارجـيـة، غدا الأربعاء، نظيره المجرى، بيتر سيارتو، بوزارة الخارجية بالقاهرة. ومن المقرر، عقد جلسة مباحثات، والتشاور حول القضايا التى تمثل محل اهتمام مشترك بين البلدين.

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