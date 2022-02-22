متحف آثار أسوان ينظم محاضرة لأهالى المحافظة عن تاريخه ومقتنياته

جدة - نرمين السيد - نظّم متحف آثار أسوان محاضرة لأهالى محافظة أسوان عن تاريخ المتحف ومقتنياته، بالإضافة إلى جولات إرشادية لبعض المدارس، وتكريم عدد من العاملين السابقين بمناسبة العيد الخامس على الانتھاء من مشروع تطویر وإعادة فتح الملحق الخاص بمتحف آثار أسوان بجزيرة إلفنتين.





وقال مصطفى خليل مدير عام المتحف، إن الملحق يعرض 1788 قطعة أثرية، من أبرزھا تمثال من الجرانیت الوردى للملك تحتمس الثانى، وبردیة الزواج بالخط الھیراطیقى ترجع إلى عھد الملك نبتو الثانى، ولوحة للملك سیتى الأول مع ثالوث الفنتین، وعمود الملك أمنحتب الثانى مع ثالوث إلفنتین، وكافة أدوات الزینة المعروفة عند المصرى القدیم.

وأشار إلى أن متحف آثار أسوان بجزيرة إلفنتين یقع فى منطقة أثریة، وتحیط به مجموعة من المعابد، وھو مبنى تاریخى ذو واجھة أثریة وكان فى الأصل مخصصا لاستراحة المھندس الإنجلیزى ولیم ویلكوكس William Willcocks، مصمم خزان أسوان.

وفى عام 1912م تم تحويله إلى متحف وافتتاحه عام 1917م، ثم قام الأثرى الدكتور لبیب حبشى عام 1965 بإضافة جزء جدید للمبنى من الجھة الغربیة، وأضیف للمتحف ملحق فى الجھة الشمالیة، لیعرض ناتج حفائر البعثة الألمانیة بالجزیرة، وتم افتتاحه عام 1998م، على مساحة 220م2، ثم أغلق المتحف وكذلك الملحق عام 2010م لتطويره، وأعید افتتاح الملحق مرة أخرى فى 22 فبرایر عام 2017م.