/681097/بسنت-شوقي-عن-علاقتها-بمحمد-فراج-باكية-بينا-مشاكل-كتير-الناس-مش-بتشوفها

تحدثت الفنانة بسنت شوقي، عن أزماتها واجهتها في علاقتها مع زوجها محمد فراج مؤكدة أن كان بينهما العديد من المشاكل هددت علاقتهما، أبرزها أن الفنان محمد فراج لم يكن ينصت لحديثها.

دوت الخليج يرصد انهيار بسنت شوقي بالبكاء خلال برنامج ABtalks

وقالت بسنت شوقي خلال برنامج ABtalks المذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ويقدمه الإعلامي أنس بوخش: «الناس بتشوف بس اللي بره، والريد كاربت، لكن مبتشوفش اللي بيحصل في العلاقة، أنا في المشاكل كنت بقعد أرغي، وهو مش بيسمع، ودا أدى لمشاكل كتير في العلاقة، وكان فيه تركمات كتير، لحد أما قعدنا وطلعنا كل اللي جوانا، إحنا كانت علاقتنا في حته، ووصلت لحتة تانية خالص، قعدنا 4 سنين في حياتنا مش بنتكلم بينا حب بس».

محمد فراج يعتذر: كنت مخطىء

وتابع محمد فراج، مقدما اعتذاره لبسنت شوقي عن تلك الفترة: «مكنتش وقتها بحب إني أبقى مضغوط في كذا حاجة، فكنت بعدي بعد ما اليوم يعدي، فكنت مخطئ جدا».

محمد فراج يتغزل في بسنت شوقي: نظرتها بتقويني

وغازل محمد فراج زوجته بسنت شوقي خلال برنامج ABtalk، فقال: ««بيحصلي راحة نفسية كبيرة أما بسنت بتبصلي في عيني، وبحس إن أنا قوي ومتمكن من أدواتي، واني واقف على أرض صلبة، واني لو عندي هموم الدنيا كلها أنا قادر أحلها، أي وقت بحسها معايا فيه بأي طريقة حتى لو بنتكلم شات بحس إن ربنا راضي عني».

بسنت شوقي تنتظر عرض فيلم أهل الكهف

من جانبه، تشارك الفنانة بسنت شوقي خلال هذه الفترة فى فيلم «أهل الكهف» بجانب خالد النبوي ومحمد ممدوح ومحمد فراج ومحمود حميدة وأحمد فؤاد سليم وغادة عادل وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

كما كشفت الفنانة المتألقة، بسنت شوقي، عن مشاركتها في عمل سينمائي جديد، خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب الفنان الكبير أحمد عز والذي أتى بعنوان «أخويا»، والذي من المقرر أن يلقي نجاحات باهرة خلال فترة عرضه خاصة أنه يشارك به أحمد عز في أول عمل قصير له.