/681086/محمد-نشأت-العمده حياة-كريمة أبرز-دليل-على-امتثال-مصر-للحكم-الرشيد-وتعزيز-حقوق-الإنسان

قال النائب محمد نشأت العمده، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التقدير العربي والعالمي لما تشهده مصر من تنمية شاملة وعملية إصلاح متسارعة وبوتيرة متواصلة، يؤكد ما لهذه التطورات من صدى عربي وعالمي واسع وعلى مختلف الأصعدة، فالجميع يتابعون النجاح المصري التنموي الباهر في مختلف المجالات.

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ونوه نشأت في تصريحات له اليوم، بترحيب مصر عبر الرئيس السيسي، بإطلاق التقرير الخاص بمصر فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتأكيده حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، والتعاون معها لتعزيز عملها، والامتثال لمبادىء الحكم الرشيد وتعزيز حقوق الإنسان في مصر في ظل ما تؤمن به القيادة السياسية من ضرورة تلبية احتياجات ملايين المصريين في مستوى معيشة لائق وحياة كريمة، تؤمن فرص التنمية المستدامة وتعزيز فرص الإصلاح والتطلع للمستقبل.

محمد نشأت العمده: حياة كريمة أبرز دليل على امتثال مصر للحكم الرشيد وتعزيز حقوق الإنسان

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الكثير من المشاريع الضخمة التي تقوم بها مصر بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي سواء في مستقبل مصر الزراعي أو مشاريع الإسكان الاجتماعي أو التنمية الصناعية أو القضاء على العشوائيات او إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة كلها تصب في صالح مشاريع النهوض بالإنسان المصري.

واختتم نائب الصعيد، بأن مشروع حياة كريمة والذي يعمل على تحقيق تنمية مستدامة لنحو 60 مليون مصري، يعشيون في مئات القرى المصرية هو تأكيد على الالتزام المصري التام بحقوق الإنسان والحكم الرشيد والنهوض بكافة المناطق والشرائح السكانية في المجتمع.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفدًا من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وذلك برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذى لسكرتارية الآلية، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالدور الذى تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء فى دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية، ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقى للتنمية 2063.