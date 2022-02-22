/681081/انبي-يخطف-ثلاث-نقاط-ثمينة-من-الاتحاد-السكندري-بالدوري

انتهت أحداث مباراة انبي والاتحاد السكندري، بنتيجة هدف دون رد، لصالح انبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل جون إوكوبي مهاجم انبي، هدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، ليهدي فريقه الثلاث نقاط مبكرة في المواجهه.

بهذا الفوز رفع انبي رصيده للنقطة الثالثة عشر، من أصل عشرة مباريات، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، ويتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الثالثة عشر، في المركز السابع.

تشكيل انبي في المباراة:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي - إبراهيم يحيى - محمد حامد - مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز - مصطفى جمال - مصطفى شلبي - جرجس مجدي - خالد رضا

المهاجم: جون إيبوكا

تشكيل الاتحاد السكندري أمام انبي :

في حراسة المرمي: البلعوطي.

في خط الدفاع: علي فوزي – إبراهيم يحيي – محمد حامد –محمد حامد

في خط الوسط: مصطفي شلبي – مروان داوود – خالد رضا – أحمد العجوز

في خط الهجوم: جون إبيوكا – جرجس مجدي.

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فيوتشر

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

وقدم فيوتشر شوط أول قوي وحاول لاعبوه كثيراً من خلال هجمات خطيره، وأفتتح طارق طه الأهداف لفيوتشر في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الاتحاد السكندري أن يتعادل، مع فيوتشر من خلال هجمات عديدة حتى نجحوا في إحراز هدفين في أخر اللقاء بالدقيقتين 87 و90 عن طريق كريستوفاو مابولولو، ليعطي للفريق السكندري فوز غالي وهام.

وبتلك النتيجة يتأهل فيوتشر من المجموعة كمركز أول برصيد 12 نقطة، وخلفه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، في إنتظار مباريات غزل المحلة وإنبي غداً، في حالة تعثرهم سيتأهل الاتحاد كأحسن مركز ثاني.