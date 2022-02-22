/681099/رسميافوز-الإعلامى-محمد-سعيد-محفوظ-بجائزة-الثقافة-والإبداع-لاتحاد-خريجي-التعليم-البريطاني

أعلن الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ حصوله على جائزة الثقافة والإبداع، التي يمنحها اتحاد خريجي التعليم البريطاني على مستوى العالم للقادة المستفيدين من تجربة دراستهم في الجامعات البريطانية خلال الخمس عشرة سنة الماضية، والذين أسهموا بشكل إيجابي في مجتمعاتهم ومجال عملهم وبلدانهم.

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات له عبر الصفحة الرسمية«فيس بوك»:" الحمدلله.. حصلت على جائزة الثقافة والإبداع من اتحاد خريجي بريطانيا.. أهديها إلى بلدي وأسرتي وأساتذتي وشباب ميدياتوبيا".

كان محفوظ حصل على الماجستير من جامعة "رويال هولواي" بلندن عام 2007 في مجال الأفلام الوثائقية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بمنحة "تشيفيننج" من وزارة الخارجية البريطانية، كما حصل على الدكتوراه في النيوميديا من نفس الجامعة عام 2012.

رسميا..فوز الإعلامى محمد سعيد محفوظ بجائزة الثقافة والإبداع لاتحاد خريجي التعليم البريطاني

يأتي اختيار محفوظ ضمن اللائحة النهائية للجائزة، تقديراً لمشواره الإعلامي، ولتجربة ميدياتوبيا التي أسسها عام 2014 كمبادرة لتدريب شباب الإعلاميين، قبل أن تتحول عام 2016 لمؤسسة أهلية بوزارة التضامن الاجتماعي.

وعمل محفوظ منذ تخرجه في مؤسسة الأهرام، وشغل فيها منصب مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، قبل أن يصبح مستشاراً لرئيس التحرير، كما عمل مذيعاً في قنوات النيل المتخصصة في بداية إطلاقها، ثم انتقل إلى قناة أبوظبي، ومنها إلى "بي بي سي" في لندن، ثم عاد إلى مصر عام 2011، حيث عمل في شبكتي "أون" و"سي بي سي"، وكان آخر برامجه على الشاشة "الإمام الطيب"، والذي حاور فيه شيخ الأزهر على مدار ثلاثة مواسم رمضانية.