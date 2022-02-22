الوطنية للصحافة: انطلاق معرض صناعة بلدنا 3 يوليو المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الشوربجى اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بحضور الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، ووليد عبد العزيز، عضو الهيئة، ومروة السيسى، أمين عام الهيئة، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وإياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وعدد من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية.

وتم خلال المؤتمر التوقيع، حيث بروتوكول بين الهيئة والمؤسسات الصحفية الثلاث هو الأول من نوعه تأكيدا لدور المؤسسات الصحفية القومية كشريك أساسى وفاعل فى جهود التنمية الشاملة ودعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها فى الإنتاج والإصلاح والتنمية فكرة المعرض.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة، إن المعرض سوف يعكس ما شهده قطاع الصناعة من طفرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلته قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

وأضاف: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من الاجتماعات والجلسات التحضرية والمتابعة اليومية ومختلف الترتيبات والاستعدادات حتى يأتى المعرض متكاملا ويقدم نموذجا للمعارض الوطنية يكون بمثابة نقلة نوعية فى المعارض تحقق الأهداف الاستراتيجية والوطنية".

وأضاف، أن هذا المعرض يحقق تضافر المؤسسات الصحفية القومية الثلاث تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة على هدف واحد وفى مشروع موحد يؤكد الدور الحقيقى والمنوط من تلك المؤسسات فى دعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها فى الإصلاح والتنمية والتصدى لكل ما يهدد استقرارها ومساندة كل ما يحقق مصلحة مصر وينتصر للأهداف الوطنية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم فعاليات أخرى على نفس المستوى من التميز بمشاركة بقية المؤسسات الصحفية القومية ويجرى حاليا الإعداد لها وإنهاء الترتيبات الخاصة بها.

وأوضح الشوربجى، أن المعرض سيكون بمثابة تنفيذ للتوجيهات الوطنية وأنه سوف يسلط الضوء على ما شهدته السنوات السبع الأخيرة من إنجازات فى قطاع الصناعة، لافتا إلى أن المعرض سيقدم صورة ناصعة للصناعة الوطنية كواحدة من ثمار سنوات عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلاق متواصل من الإنجازات فى شتى القطاعات ومحتوم النجاح للجمهورية المصرية الجديدة التى تعود ثمارها على المواطن وتحقق عوائدها مصلحة الوطن.

وقال: "معرض صناعة بلدنا ستكون له أهداف وطنية أساسية تركز فى المقام الأول على إعلاء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والوطنية وتأكيد رسالة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية كشريك أساسى وفاعل فى جهود التنمية الشاملة فى دعم الدولة ومساندة إنجازاتها غير المسبوقة وترسيخ وتطوير الصناعة المصرية" لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة تركز على تقديم صورة متكاملة للصناعة والمنتج المصرى للمواطن المستهلك سواء فى مصر أو فى المنطقة والعالم، وأن المعرض ستكون له أبعاد تسويقية تعنى بتسويق ونشر المنتج المصرى وزيادة وتأكيد الثقة فى جودته لا سيما وأنه سيتم توجيه الدعوة لشخصيات بارزة معنية بقطاع الصناعة لتكون بمثابة سفراء للمعرض وأداة لتحقيق أهدافه.

وأشار الشوربجى إلى أن المعرض يخدم العديد من الأطراف فى مقدمتها المواطن وتعريفه بمنتجات بلاده وجودتها فى مختلف القطاعات خصوصا الأكثر تصديرا، إضافة إلى المستثمرين والصناع والعمل على ترويج المنتجات إقليميا ودوليا وتعزيز نشر وانتشار المنتج المصرى، واستكشاف وعقد شراكات تمكنهم من الاستغناء عن مدخلات إنتاج مستوردة ببديل محلى وتحقيق التكامل خدمة للصناعة الوطنية والمنتج المحلى بما يسهم فى دعم تنافسية الاقتصاد المصرى بشكل عام إضافة إلى استكشاف الفرص التصديرية المتاحة وإبراز النماذج الواعدة وتسليط الضوء على طبيعة السوق.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا من الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية الثلاث؛ لمتابعة كافة الجوانب التى تتعلق بتهيئة الظروف لنجاح المعرض الذى يستهدف فى المقام الأول ترويج المنتجات المصرية إقليميا وعالميا وأيضا استغلال علاقات مصر القوية مع مختلف بلدان العالم لتعزيز انتشار المنتج المصرى ودعم الثقة فى جودته، مشيرا إلى عقد العديد من اللقاءات والجلسات التحضرية حتى يكون المعرض بمثابة الترجمة الحقيقية للنجاحات التى يحققها القطاع الصناعى خصوصا وأن صناعة مصر شهدت خلال السنوات الثمانى الأخيرة من عمر الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى طفرة عملاقة فى جميع المجالات وأن أيادى التنمية والعمران والإنتاج فى كافة القطاعات أولت أهمية فائقة للمنتج المصرى.

وقال إن تنظيم هذا المعرض سيكون بمثابة ذا رسالة وطنية يتم من خلالها تقديم صورة ناصعة البياض للإمكانيات الصناعية المصرية كواحدة من ثمار سنوات وعهد نجح فى فرض إنجازات مصر على كافة الأوساط والهيئات والمؤسسات العالمية التى شهدت بتميز التجربة المصرية فى مواجهة التحديات والمشكلات فى ظل انطلاقات متواصلة على كافة المستويات.

وأضاف الشوربجى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من مختلف المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية فى مجالات الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية والإنتاج الداجنى والأسماك ومنتجات المحافظات والتجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية والتراثية والسلع الهندسية والإنتاج الحربى ومنتجات قطاع الأعمال والأسمدة والبترول والكيماويات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بمواد البناء والسيراميك والدهانات والأثاث والديكور والبلاستيك والأدوات المنزلية والمنسوجات والمفروشات.

من جهته قال الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة أن المعرض تم الإعداد له منذ أكثر من سنة وهناك خطة عمل واجتماعات تمت على مدار الشهور الماضية والوصول إلى آليات تنظيم المعرض وكيفية التواصل مع صناع مصر.

فيما كشف وليد عبد العزيز عضو الهيئة عن أن المعرض سيجمع جميع المنتجات المصرية والتطور الذى شهدته الصناعة المصرية على مدار 7 سنوات.. مشيرا إلى أن المعرض سيضم لأول مرة صناعة السيارات فى مصر.

وقال عبد المحسن سلامة أن هذا المعرض يعمل التعاون بين المؤسسات الصحفية القومية التى لها باع طويل فى هذا المجال كما يرسخ مبدأ التعاون بين المؤسسات القومية فى ظل الأحداث التاريخية التى تشهدها مصر حاليا فى عهد الرئيس السيسى.

وقال أحمد جلال أن هذا المعرض يؤكد روح التعاون بين المؤسسات الصحفية القومية ويؤكد أن المؤسسات الصحفية لها دور كبير سواء إعلاميا أو إعلانيا فى الجمهورية الجديدة.

وقال إياد أبو الحجاج أن هذا المعرض باكورة التعاون بين الأهرام والأخبار والجمهورية.. معربا عن أمله لن يسهم هذا المعرض فى عرض النماذج المشرفة للصناعة المصرية.