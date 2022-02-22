/681079/محمد-عز-العرب--التعاون-بين-مصر-والكويت--نموذجا-عربيا-يعكس-قوة-العلاقة-بينهما

قال الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكويت تعبر عن مدى قوة العلاقة بين البلدين، والتى تمثل واحدة من اكثر العلاقات العربية النموذجية، وايضا يعكس نهج مصر فى سياستها الخارجية ودورها فى المنطقة.

دوت الخليج

كما اضاف ان الكويت تعد جزءا اصيل فى امن الخليج العربي وشاركت مع مصر في حرب الاستنزاف و 73 ، وبالتالى لها دور كبير مع مصر فى المنطقة ، وهناك توافق كبير بين البلدين في التسوية السلمية للصراعات القائمة ومواجهة الارهاب ، وشاهدنا الكويت ودورها فى تجاوز الازمات العربية مثل ازمة قطر، وربما سيكون هناك مساعى خلال الفترة القادمة الى عودة سوريا الى مقعد جامعة الدول العربية.

محمد عز العرب : التعاون بين مصر والكويت نموذجا عربيا يعكس قوة العلاقة بينهما

واكد عز العرب ،على ضرورة العمل على نبذ الخلاف بين الدول العربية، وتوحيد المواقف لمواجهة كافة التحديات التى اصبحت لم تقتصر على التحديات الخارجية فقط، فالاوضاع الداخلية تفرض على الدول العربية ان تعيد حسابتها مرة اخرى، فهناك تحديات صحية بعد جائحة كورونا وتحديات اقتصادية تتطلب تكاتف الجميع ، وبالتالى ياتى هنا دور مصر كدولة رائدة فى منطقة الشرق الاوسط للم الشمل العربى ، وهذا ما تقوم به الان القيادة السياسية ووزير الخاجية المصرية ورئيس جهاز المخابرات.

الجدير بالذكر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى دولة الكويت لعقد قمة مصرية كويتية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وكان في استقباله ولي عهد الكويت ، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية ، وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على كافة الأصعدة.