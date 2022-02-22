مشروعات النواب تناقش رؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر.. والوزير:هناك من يأبى أن يأخذ صدقة ولكنه يرغب فى الحصول على فرصة عمل

/681078/مشروعات-النواب-تناقش-رؤية-وزارة-الأوقاف-في-نشر-فلسفة-العمل-الحر-والوزيرهناك-من-يأبى-أن-يأخذ-صدقة-ولكنه-يرغب-فى-الحصول-على-فرصة-عمل

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليو، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعا اليوم، لمناقشة رؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر وريادة الأعمال، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقامة على الأراضي التابعة لولاية وزارة الأوقاف.

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وفي هذا الصدد، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن وزير الأوقاف أعاد للقطاع الدينى هيبته، وأصبح هناك تطور فى القطاع الدينى، وأصبح الخطباء لديهم أساليب مختلفة الهدف منها توصيل الفكر والرؤية الوسطية، مما يؤكد أن إدارة وتطوير الخطاب الدينى تدار بشكل ملحوظ.

وتابع:" لجنة المشروعات جاهدت فى التوجه الرئاسى بشأن التوجه لفكرة العمل الحر وتبنى فكرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، القانون الوحيد الذى أخذ العديد من الدولة لأصحاب الأنشطة، ومن ثم اللجنة دائما تدعم انتشار فكرة التوسع فى المشروعات الصغيرة، واللجنة ترحب بمشاركة وزارة الأوقاف لدعم هذا التوجه من خلال الأئمة والواعظات ومقومات الوزارة بشكل عام.

وزير الأوقاف: هناك من يأبى أن يأخذ صدقة ولكنه يرغب فى الحصول على فرصة عمل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة عقدت مؤتمر دولى بعنوان "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي" يهدف لتحقيق مفهوم المواطنة فى أعلى معانيها، للأسف المواطنة فى الفترات السابقة اختزلت فى بُعد واحد فقط وهو بعد التسامح الدينى المطلوب والجيد والذي لا يختلف عليه اثنان، ولكن مع الدراسة اتضح أن هناك عدد من المحاور منها التسامح الديني والحق بين المواطن والدولة، بالإضافة للعلاقة بين الرجل والمراة والإنصاف المجتمعي فى العلاقة بين الرجل والمرأة، وأخيرا الحماية الاجتماعية.

وتابع:" عملية التكافل مبدأ أصيل، والإسلام لا يدعو للتخاذل والبطالة، ولكن يدعو للعمل والجد والاجتهاد والكد، والقادرين على العمل لابد أن يعملوا، وكثيرا من الدول كان بداية نهضتها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شريطة تنظيمها، فعلى سبيل المثال لابد من أن تكون المنظومة متكاملة، من يقوم بالتصنيع والآخر بالتسويق، التكامل أساس نجاح المشروعات الصغيرة".

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن هناك من يأبى أن يأخذ صدقة، ولكنه يرغب فى الحصول على فرصة عمل ومن هذا المنطلق لابد من تنظيم هذا الأمر، ومن هنا المشروعات الصغيرة موضوع وطنى ومن الأمن القومى وتوجه رئاسى، فعلى سبيل المثال صكوك الأضاحي توفر فرص عمل للمواطنين مما يساهم فى استقرار أصحاب هذه الأسر ومن هنا تأتى اهمية توفير فرص العمل أهم من إعطاء المساعدات أو الصدقات، وكل غير العاجزين عن الكسب يجب توفير فرص عمل لهم".قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العمل من أهم وأبرز المحاور التى يجب إلقاء الضوء عليه، ومن أهم رسائل الأديان رسالة عمار الكون والعمل، متابعا:" حتى لو الانسان هيموت يعمل لأخر نفس، قضية فرص العمل تستوجب دعم كبير وهناك بعض المقترحات تدعم هذه الفكرة وتساهم بشكل كبير فى توفير المزيد من فرص العمل".

واستكمل جمعة:" الوزارة نفذت العديد من المشروعات الضخمة لحسن استثمار مال الوقف وفى نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل، منها على سبيل المثال إنشاء 4910 وحدة فى أسوان، وحوالى 8 آلاف وحدة فى عدد من المدن، مؤكدا أن مشروع التشغيل خاصة فى المشروعات الصغيرة جزء من عقيدتنا".

وقال وزير الأوقاف:" هناك إشادة بالغة بما وفرته الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء بشكل مباشر غير مباشر، ولعل مبادرة"حياة كريمة"الأبرز التى ساهمت فى توفير مئات فرص العمل.

واقتراح وزير الأوقاف، تدريب 100 إمام من أئمة الوزارة ومنحهم دورات بشأن قانون المشروعات الصغيرة حتى يكونوا ملمين بكافة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها فى القانون و الحوافز والمنح حتى يتسنى لهم نقل هذه الصورة للمواطنين، على أن يكون هناك ممثلين من جهاز تنمية المشروعات ومجلس الوزراء واللجنة للرد على بعض الاستفسارات حال طلب ذلك حتى تكتمل المنظومة بشكل عام وتلبى الغرض منها وهو توفير فرص عمل التوجه نحو العمل الحر.