/681075/زراعة-النواب-توصى-بعقد-اجتماع-بحضور-وزير-الأوقاف-لحل-مشكلة-قرى-الدقهلية

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بعقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل بحضور وزير الأوقاف، لبحث آليات عمل لجنة حل مشكلة قرى الدقهلية.

دوت الخليج

تفاصيل اجتماع زراعة النواب اليوم

جاء ذلك خلال مناقشتها طلبات الإحاطة المقدمة من نواب دائرتى أجا والسنبلاوين بشأن مشكلة النزاع على الأراضى المقيم عليها أهالى قريتى الزريقى ومنشأة الإخوة.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، ان اللجنة سبق وناقشت تلك المشكلة من قبل، كما تم التواصل مع وزير الأوقاف، لحل المشكلة التي قارب عمرها اكثر من سبعين عاما، وان تم التوصل مع وزير الأوقاف الى أهمية حل الأزمة لتخفيف العبء على المواطن ومن أجل المصلحة العامة للدولة أيضا. وأضاف، اتفقنا على تشكيل لجنة لتقييم سعر الأرض، بحيث لا تكون أسعار وقت وضع اليد ولا الأسعار الحالية،وأن يكون هناك تسهيلات في السداد، خاصة وان الارض توارثتها أجيال.

وتساءل الحصرى، عن سبب عدم استكمال تشكيل اللجنة حتى الآن، مشيرا الى ان هيئة الأوقاف أرسلت لكل الجهات الممثلة في اللجنة، لترشيح ممثلين لها، الا ان هناك بعض الجهات لم ترد بترشيح ممثليها في اللجنة حتى الآن.

ومن جانبه قال المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المستشار أسامة الوردانى، أنه بالفعل قد صدر قرار من رئيس هيئة الأوقاف بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية وعضوية ممثلين عن كل من هيئة المساحة ومدير عام الملكية العقارية والهيئة العامة للخدمات الحكومية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ووزارة الإسكان وإدارة الأوقاف والمحاسبة بوزارة الأوقاف ومدير منطقة الأوقاف بالدقهلية ومدير إدارة هندسة الأعيان بالهيئة ومدير إدارة الاستبدال بالهيئة، لبحث موضوع طلب الإحاطة.

وأضاف، ومن المقرر ان تتولى اللجنة تقدير قيمة أعيان الوقف وتقدير مقابل حق الانتفاع والتملك وذلك فيما يتعلق بجميع الطلبات المقدمة للهيئة، على أن تراعى اللجنة جميع الاعتبارات والتصرفات الخاصة بعملية التقييم سواء مدة شغل العين وحسن نية الشاغلين وأى تصرفات على العين محل التقييم.

ومن جانبه قال محسن فودة رئيس الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعى، ان جميع التعاملات والتصرفات التي قام بها الاهالى مع هيئة الإصلاح الزراعى، سيتم الاعتداد بها لدى هيئة الأوقاف وسيتم عمل مقاصة من الهيئتين.

وطالب النائب إيهاب انيس، عضو مجلس النواب، بضرورة تحديد دور كل عضو في اللجنة حتى يكون واضحا دور كل منهم في قرار التشكيل.

وعقب النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، بأن ذلك الأمر سيتم بحثه في اجتماع اللجنة المقبل بحضور وزير الأوقاف وكامل تشكيل اللجنة، للاتفاق على الية عمل اللجنة.

وأكدت النائبة آية فوزى فتى، ضرورة الإسراع في عمل اللجنة ومراعاة أوضاع ومعاناه الأهالى، في الأسعار، وذلك في محاولة للتخفيف عنهم.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، باستكمال المناقشة في الأسبوع بعد المقبل، بخضور وزير الأوقاف، لبحث اليات عمل اللجنة وسبل التيسير على الاهالى.