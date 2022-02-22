/681073/ابنة-حميد-الشاعري-تطرح-ثاني-أغنيتها-بالتعاون-مع-والدها

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال نجلة حميد الشاعري

وتعد أغنية So Suddenly من كلمات نبيلة الشاعري، والحانها، ومن توزيع والدها حميد الشاعري، وميكس وماستر محمود الشاعري، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

حميد الشاعري في لجنة تحكيم الدوم

من ناحية اخرى، يشارك الفنان حميد الشاعري في لجنة تحكيم برنامج الدوم الذي يذاع في تمام الساعة العاشرة بيومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة on.

ويضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

حميد الشاعري يتعاون مع الهضبة في عمل غنائي

كما يتعاون حميد الشاعري مع الهضبة عمرو دياب، بعد غياب 10 أعوام، إذ كان أول الألبومات التي عملا سويًا فيها وحصلت على ضجة كبيرة بين الجمهور هو ألبوم ميال، الذي كان بداية التعاون بينهما، بعدما تعرفا على بعضيهما في أحد الحفلات الغنائية في الأردن.

أعمال الفنان حميد الشاعري مع عمرو دياب

وكان قد لحن حميد الشاعري لعمرو دياب 4 أغاني في ألبوم ميال، وهم: ازيك، توبة، أول ما أقول ومن غيرك، بينما كان التعاون بينهما في ألبوم شوقنا، من خلال تلحين حميد 7 أغنيات من أصل 8، وهو من قام بالتوزيع الموسيقي لأغاني ألبوم ماتخافيش، بينما أنفرد حميد بتلحين أغنيات ألبوم نور العين، وكان ألبوم عودوني هو التعامون الخامس بين الكابو والهضبة في مشوارهما سويًا، حيث لحن كل الأغاني الذي يضمها الألبوم أيضًا.

آخر أعمال حميد الشاعري مع عمرو دياب

وكان آخر تعاون بين الهضبة عمرو دياب والكابو حميد الشاعري، عام 1999 في ألبوم قمرين، الذي قام الشاعري بتوزي أغنيتين، هما: لسه بتحبه ياقلبي وبتوحشيني، وحققت الأغنية في ذلك الوقت نجاحات مبهرة، وذاع صيتها في مصر والوطن العربي بأكمله.