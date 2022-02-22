/681072/خبير-علاقات-دولية-العلاقات-المصرية-الكويتية-ممتدة-ونموذج-يحتذى-به

قال د. أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية أن مصر الآن تقود قاطرة للعمل العربي المشترك في مسارات متوازية وفى الواقع ان العلاقات المصريه والكوتيه هى علاقات شراكه وممتدة وتمثل نموذجا يحتذى لما ينبغى ان تكون عليه العلاقات العربيه,مؤكد تطوير هذة العلاقات وتشابكها على كافة المجالات السياسيه والاقتصادية والتجارية والثقافيه والشعبيه بين البلدين.

دوت الخليج

واكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اكسترا نيوز، ان هذة العلاقات شهدت طفرة وهم يحتفلون البلدين حوالى ستين عاما طوال هذة الفترة حيث وقفت مصر بجانب الكويت فى حرب تحرير الكويت واعتبرت مصر ان امن الكويت جزء من الامن القومى المصرى وان امن الخليج جزء من الامن المصرى .

خبير علاقات دولية: العلاقات المصرية الكويتية ممتدة ونموذج يحتذى به

واشار ان مصر والكويت والمملكة العربية السعودية والامارات تواجه تحديات وتهديدات كثيرة مثل انتشار الحروب والارهاب ولكن فى مصر الان تكون قاطرة للعمل العربى المشترك فى مسارات متوازيه ومتكاملة حيث تواجه كل من البلدين الارهاب والفكر المتطرف مضيفا ان الارهاب يستخدم الدين لاغراض سياسيه.

ونوه ان زيارة الرئيس السيسى للكويت اليوم ولقائه مع رئيس الكويت دليل على قوة العلاقات الصلبه بين البلدين وحجم التعاون بينهم والتنسيق المستمرلمواجهه التحديات والصعوبات التى تواجه البلدين وحرص البلدين على التكاتف والتعاون على مواجهه تلك التحديات فى الامة العربية