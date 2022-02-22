/681064/5-آلاف-مشجع-لحضور-مباراة-الأهلي-وصن-داونز

تلقى النادي الأهلي موافقة مبدئية على حضور 5 آلاف مشجع، لمباراة صن داونز ضمن الجولة الثالة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان تقدم مسئولوا النادي الأهلي بطلب لحضور الجماهير خلال لقاء صن داونز، ليوتافق الأمن على حضور 5 الاف مشجع، في اللقاء المرتقب بينهم.

وسيقابل الأهلي صن داونز يوم السبت القدم في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة، على ملعب" الأهلي وي السلام".

تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة دوري ابطال إفريقيا.

التقى الفريقين من قبل في 8 مواجهات ، في دوري أبطال إفريقيا، حقق الأهلي الفوز 4 لقاءات م، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل، وحقق الفريق الجنوب إفريقي الفوز في مباراة وحيدة.

يبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز في المباراة أمام ماميلو صن داونز، بعد تعادله مع الهلال السوداني في الجولة الثانية، وتأجيل مباراته مع المريخ السوداني بالجولة الأولى.

يلتقي النادي الأهلي للمرة الثالثة على التوالي مع صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مختلف الأدوار سواء دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية من البطولة، والتي كان للمارد فيها الكلمة الأخير بالفوز.

نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الهلال السوداني والأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال .