تشكيل الأهلي ضد المقاصة.. الشناوي يحرس العرين وميكيسوني والشحات في الهجوم

أعلن بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي سيخوض مباراة المقاصة اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي دخلت معسكرًا مغلقًا أمس استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ حمدي فتحي ـ حسام حسن ـ محمد شريف ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمود وحيد ـ محمد محمود ـ طاهر محمد طاهر ـ كريم فؤاد ـ لويس ميكيسوني ـ محمد هاني ـ أحمد عبد القادر ـ محمد فخري ـ زياد طارق ـ محمد أشرف.

وخاض الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة المقاصة اليوم.

وكان الأهلي قد أدى تدريبه أمس الاثنين على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة بعد مباراة الهلال السوداني الأخيرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بالتعادل السلبي.

على صعيد متصل، قال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن على معلول لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني منحه برنامجًا تدريبيًّا منفردًا في «الجيم».

كما كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عن أسباب غياب أيمن أشرف لاعب الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت أمس الاثنين، وقال عبد الحفيظ إن أيمن أشرف اشتكى من آلام في الركبة، ويؤدي برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبي للاعب، وسوف يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لحين تعافيه وانتهاء برنامجه التأهيلي.

وأشار مدير الكرة إلى أن محمد عبد المنعم لاعب الفريق اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، وذلك لتفادي الإجهاد بعد الكدمة القوية التي تعرض لها في الرأس أثناء مشاركته في مباراة الهلال السوداني.