«مصر فيها أماكن محدش اكتشافها».. هبة عبد الغني تدعم مسابقة مهرجان الأقصر

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تنطلق الدور الحادية عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في الفترة ما بين 4 مارس حتى 14 من نفس الشهر المقبل، برئاسة السيناريست والمخرج سيد فؤاد.

دوت الخليج يرصد دعم منى عبد الغني لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وحرصت الفنانة هبة عبد الغني على دعم مسابقة المهرجان، التي أطلقت تحت عنوان «إعادة إكتشاف مصر»، ونشرت فيديو عبد صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قالت فيه: «مصر لسه فيها اماكن كتير اوي محدش اكتشفها؛ علشان كده مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بيديكم فرصة تورونا الاماكن اللي انتوا عايشين فيها بعنيكم انتم؛ صور فيديو بموبايلك وابعتهولنا علي الهاش تاج ده؛ واحسن ثلاث فيديوهات اصحابهم هيعيشوا التجربة كاملة مع مهرجان الأقصر».

مسابقة اعادة اكتشاف مصر

الجدير بالذكر أنه انطلقت فاعليات مسابقة اعادة اكتشاف مصر ضمن مهرجان الأقصر السينمائي، منذ يوم 26 فبراير الجاري على أن يتم انتهائها مع نهاية حفل المهرجان أي في حفل الختام.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان " الأقصر للسينما الأفريقية" يقام في الفترة من 4 إلي 14 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11) ، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة و الٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية وبرعاية البنك الأهلي المصري.

مسلسلات هبة عبد الغني

يذكر أن الفنانة هبة عبدالغني يعرض لها حاليا مسلسلين عبر أحد المنصات الإليكترونية الاول هو مسلسل خارج السيطرة حكاية "شبح البدروم" والثاني هو مسلسل "وادي الجن" الجزء الثاني؛ بينما تقوم بتصوير حاليا عدد من الأعمال الفنية التي ستعرض خلال العام الجاري 2022.

هبة عبد الغني سعيدة بالعمل في مسلسل خارج السيطرة

وفي سياق متصل، صرحت الفنانة هبة عبد الغني، أنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل خارج السيطرة الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في مصر والوطن العربي، من بداية عرض قصصه المختلفة، وأيضًا سعيدة بالعمل مع المخرج محمد بكير، وأعربت عن تمنيها بأن تحصل هذه القصة أيضًا على نجاح واسع كسابقاتها.