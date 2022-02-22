النائبة نشوى الديب تتحدث لـ دوت الخليج عن توصيات نقل النواب بشأن محور 26يوليو الجديد

/681063/النائبة-نشوى-الديب-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-توصيات-نقل-النواب-بشأن-محور-26يوليو-الجديد

قالت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب، أن اجتماع لجنة النقل والمواصلات شهد مناقشة طلب النائب أسامة الأشموني، بشأن الحاجة إلى تعديل مسار محور أحمد عرابي المقترح إنشاؤه والمار بقرية البراجيل ليمر خارج الكتلة السكنية.

دوت الخليج

وأشارت الديب، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إلى أن المسارات التي أقترحها الأهالي تم رفضها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المسار الذي تم الاتفاق عليه بمحازاة السكة الحديد، هو أفضل مسار لأنه يخفض عدد الأراضي والمنازل التي سيتم نزع ملكيتها.

وأثارت الديب، ملف التعويضات التى يتم صرفها مقابل نزع ملكية المباني لتنفيذ محور 26 يوليو، موضحة أن صرف التعويضات أقل من مثيلتها فى الطرق المجاورة وأقربها تعويضات إنشاء محور ترعة الزمر، والتي تتم على أساس أحتساب الصالة غرفتين والمطبخ والحمام غرفة مع تحديد مبلغ 25 ألف جنية لكل غرفة، إلا أن احتساب التعويضات في إنشاء محور 26 يوليو يتم احتسابه على أساس الصالة غرفة واحدة، وعدم احتساب المطبخ والحمام وبنفس السعر 25 ألف غرفة واحدة وهذا الأمر يسبب تذمر المواطنين.

نقل النواب توصي بعقد اجتماع للتوافق بشأن قواعد صرف تعويضات محور ٢٦ يوليو

هذا وشهدت لجنة النقل والمواصلات مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ما تشهده الدولة على مستوى الجمهورية من محاور مرورية وكباري من شأنه تقليل الجهد والوقت والتكلفة على المواطنين.

وأشار قرقر، إلى أن هناك طفرة حقيقية في هذا الملف، موضحا أنه بالإضافة إلى خدمة المواطنين بالتسهيل عليهم، سيكون له تأثير كبير أيضا في دعم التنمية.

ودعا وكيل لجنة النقل والمواصلات، الحكومة ممثلة في هيئة الطرق والكباري ومديريات الطرق في جميع المحافظات وكافة الجهات المعنية، إلى ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى عند إنشاء أي كوبري أو محور.

وقال قرقر: عند إنشاء كوبري أو محور يجب الأخذ في الاعتبار أن تكون الاستفادة منه مستمرة لفترات طويلة ٣٠ سنة على الأقل وليس ٥ أو ١٠ سنوات.