/681060/النائب-أيمن-أبو-العلا-يطالب-بالالتزام-بكود-ذوى-الإعاقة-في-مشروعات-الإسكان

طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بمراعاة كود الأشخاص ذوى الإعاقة فى تصميم المباني والمشروعات السكنية، قائلا، : للأسف ينقصنا مراعاة حقوق ذوى الإعاقة في مختلف المباني بمصر، حيث لايتم مراعاة حقوقهم الا في تخصيص الدور الارضى لهم فقط، متابعا، نريد مبانى متحضرة ومدارس تلتزم بالكود الخاص بهم والمنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وقانون ذوى الإعاقة، مثل الممرات والمصاعد وغيرها.

دوت الخليج

مراعاة كود الأشخاص ذوى الإعاقة فى تصميم المباني والمشروعات السكنية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لللجنة، بحضور اللواء خالد صديق رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية.

ومن جانبه أشاد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بطلب النائب أيمن أبو العلا، مشيرا الى أنها نقطة هامة تأتى ضمن أولويات لجنة حقوق الانسان، لاسيما وان هناك اتفاقيات دولية ملتزمة بها مصر بهذا الشأن وكذلك قانون حقوق ذور الإعاقة، متابعا، ان الالتزام بذلك الأمر يمنحنا تصنيف أفضل عالميا في الحفاظ على حقوق ذوى الاعاقة.

وعقب رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، قائلا، بالفعل راعينا ذلك الأمر في بعض المشروعات مثل المرأة المعيلة، حيث توجد مصاعد بالعمارات، وان حال وجود مشروع بدون مصاعد في كل العمارات، يتم تزويد عمارتين فيه بالمصاعد ، ليتم تخصيصهما لذوى الإعاقة.

وواصل أيمن أبو العلا، كلمته، مطالبا، الحكومة والجهاز التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، بالالتزام بالصيانة الدورية للمبانى، قائلا، مدينة ٦ أكتوبر على سبيل المثال، كانت رائعة الا انها تفتقد عنصر الصيانة ، الأمر الذى أدى الى تهالك المبانى وتآكلها، مشيرا الى أهمية وضع صيانة المباني في أولويات الجهاز.

وعقب رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، باتفاقه معه قائلا، " مفيش مشروع هنحافظ عليه بدون صيانة" موضحا بأن الجهاز في مختلف المشروعات الجديدة يخصص مبلغ كوديعة صيانة، أما المباني القديمة فهناك قيمة شهرية لبند الصيانة

واستكمل وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، كلمته، مطالبا بتفادى أخطاء مشروع ابنى بيتك في أكتوبر، الذى تحول الى أماكن عشوائية، بسبب الاستلامات الخاطئة، وذلك بمراعاة تلك الأخطاء في المشروعات الجديدة.

وتابع، أيضا مدينة الواحات البحرية، تتحول حاليا لعشوائيات، نظرا لصعوبة تسجيل الأرض، حيث يوجد بها نحو ٢٥٠ الف نسمة، مطالب بدراس أوضاعهم، و التدخل قبل تحول المنطقة لعشوائيات.

وأضاف أبو العلا، أيضا لدينا ظهير صحراوى كبير على طريق الواحات، ويعد مجال كبير للاستثمار، بمحافظة الجيزة، كما أشار الى ضرورة النظر الى القرية الكونية بأكتوبر، التي انفق عليها مليارات لتتحول الى مزار سياحى لمصر.