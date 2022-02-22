/681057/بمشاركة-66-دولة-محافظ-بورسعيد-يشهد-ختام-مسابقة-بورسعيد-الدولية-لحفظ-القرآن-الكريم

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عصر اليوم ، احتفالية ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الخامسة، والتي تحمل اسم القاريء الشيخ " مصطفى اسماعيل _ رحمه الله "، بقرية"إيكلا" السياحية ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

تضمن حفل الختام تلاوة آيات من القرآن الكريم ، عقبه كلمة اعضاء لجنة التحكيم والتي أكدوا خلالها انه تم الانتهاء من تنفيذ النسخة الخامسة من المسابقة، وسيتم الاستعداد للنسخة السادسة بمشيئة الله، متحدثين عن فضل حفظ وقراءة القرٱن الكريم للمشاركين في المسابقة، وأن الجائزة الكبرى هى قراءة كتاب الله، فضلا عن التطرق للحديث عن مكانة مصر وذكرها في القرٱن الكريم ، موجهين الشكر لمحافظة بورسعيد على حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال للمشاركين في المسابقة.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المسابقة، متناولا الحديث عن تاريخ بورسعيد الديني والحضاري، مشيرا أن هناك علاقة وثيقة بين الماضي والحاضر، لافتاً إلى أن بورسعيد منذ التاريخ تحتضن الأديان السماوية والفعاليات الدينية المختلفة. معرباً عن فخره بتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد، لافتا أن بورسعيد شرفت بإقامة المسابقة للعام الخامس على التوالي، وأن أبناء بورسعيد فائزون كونهم احتضنوا المسابقة،

مسابقة القرآن الكريم ببورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد ، أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، والتي تحتضن أفكار الشباب، ومصر، وقام محافظ بورسعيد بتكريم أعضاء لجنة التحكيم، وإعلان نتيجة المسابقة والفائزون بالمراكز الأولى في الأفرع الأربعة للمسابقة. بالإضافة لتكريم الفائزين في فرع المقاصد والذي أضيف للمسابقة هذا العام وشارك في المسابقة 66 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وروسيا وبريطانيا وماليزيا وإندونيسيا، ودول عربية، وتمنح المسابقة جوائز مالية للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربعة للمسابقة وهي: حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، وحفظ القرآن الكريم كاملا للإناث، والإبتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.

وضمت لجنة التحكيم كلا من: الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، والقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى، والشيخ محمد زغلول، إمام الجامع الأزهر، والشيخ جاسم الأميري، من دولة الإمارات، والشيخ محمد ترابي، من دولة المغرب، والدكتور محمد الصادق، من دولة اليمن، والمنشد حسام صقر، من الأوبرا المصرية