/681056/رئيس-صندوق-التنمية-الحضارية-من-البرلمان-مصر-اتخذت-خطوات-جادة-في-ملف-حقوق-الانسان-خاصة-بمجال-الإسكان-والصحة

اكد الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية، المهندس خالد صديق، على وجود تكليفات رئاسية باستكمال مشروعات المناطق العشوائية وأيضا المناطق غير آمنة وفي مقدمتها مشروع الخيالة حي مصر القديمة وأرض الإنتاج الحربي والعبور الجديدة، 15 مايو الجديدة والتي سيتم تسليمها كاملة المرافق والاساس .

الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية: الدولة اتخذت خطواط لتفعيل مفهوم حقوق الانسان في الإسكان والحياة الكريمة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا، بحضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

و اضاف أن الصندوق سيقوم بعمل عدد من المراحل الانشائية العاجلة في عدد من المناطق محددة تم فيها إنشاء وتجهيز عدد من الوحدات يصل الي 42 ألف وحدة سكنية تشملها المرحلة اولي وحوالي 40 ألف وحدة كمرحل ثانية، مشيرا الي ان الصندوق قد انتهى من 225 ألف وحدة جاهزة جميعها على التسليم بكامل أساسها.

وقال يوجد 257 منطة عشوائية وغير امنة في مصر، وان حق المواطن في الاحتفاظ بمكانة هو ضمن أولويات الدولة والجهاز حيث استطاع الجهاز تفيذ نقل خط الضغط العالي في محافظة القليوبية بتكلفة 600 الف جنية لإتاحة استمرار اكثر من 12 اسرة للإقامة في مواقعهم ومنازلهم.

و قال اللواء المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية ان الدولة المصرية اتخذت خطواط كبيرة في ملف حقوق الانسان وخصوصًا في مجال الإسكان والصحة والحياة الكريمة ، وان ما تم تقديمة من حياة كريمة بكل مشتملاتها للمواطن داخل المجتمع المصري وهو رد واقعي وحقيقي على مدعين تراجع مصر في هذا الملف.

المهندس خالد صديق: الرئيس السيسي وجهة بضرورة وجود سكن لمحدود الدخل على النيل في منطقة رأس البر وتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالفرش للمواطنين

وقال خالد صديق، انه توجد مجتمعات صغيرة بكافة جوانبها الإنسان والحياتية وبمشاركة جميع الوزارات والمؤسسات داخل الدولة لوضع شكل من اشكال الدويلات المتكاملة داخل الدولة المصرية.

وتابع ان عملية إيجاد حياة كريمة يحتاج عمل ومثابرة من وقرارات جريئة من الدولة وتعاون إيجابي من المواطن، وان ماتم في منطفة ماسبيرو والمناطق عير الامنة الأخرى خير شاهد على العمليات المنظمة في نقل المواطنين الي وحداتهم الجديدة.

وكشف ان الدولة والجهاز يقومون بجهد كبير وعمل مستمر لاسعاد الانسان المصري وقال ان شغلنا الشاغل هو تحقيق السعادة للمواطن في كل ربوع مصر، وأوضح ان مصر ملتزمة بكل البروتوكولات العالمية في مجال حقوق الانسان وبخاصة فيما يخص تأمين حياة كريمة للمواطن.

وأوضح ان يوجد اكثر من 20 مليون انسان داخل ألدولة يعيشون على أراضي غير مخططة وانه تم تحسين الوضع والخدمات داخل هذه المناطق بالتعاون مع الوزارات المختلفك لتزويد هذه المناطق بالمستشفيات والأندية الرياضية والمدارس بجانب إحلال وتجديد وتطوير شبكات الصرف الصحي والكهرباء ، مشيراً الي انه تم الانتهاء من 14 مدينة تم بنائها جديدة بجانب العاصمة الإدارة والعلمين الجديدة، تعمل جميعها لإتاحة مزيد من الوحدات تمكن المواطنين من الانتقال لمستويات اجتماعية اعلى باستمرار . نافيًا ن الدول تهدم القديم لصالح الجديد.

واعلن طارق رضوان رئيس اللجنة ان الاجتماع جاء بناءً على إتفاق مسبق مع رئيس لحنة الإسكان على ضرورة عمل لقاء عاجل مع الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية وذلك للاهمية الكبيرة للارتقاء بملف حقوق الانسان وخاصة المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتي تسير ضمن مبادرة الرئيس الخاصة بالارتقاء بحقوق الافراد داخل الدولة المصرية،

وأضاف رضوان ان ملف حقوق الانسان من الملفات سئية السمعة لانه يستخدم كفزاعة ضد الدولة المصرية وتحاول تعطيل مسار وتطور كل جوانب المجتمع المصري.

اعداد أسواق مخططه وامنه للباعة الجائلين داخل المناطق السكنية

و قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية: الرئيس السيسي وجهة بضرورة وجود سكن لمحدود الدخل على النيل في منطقة رأس البر وتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالفرش للمواطنين ، حذر من وجود مناطق غير مخططة داخل القاهرة، خاصة أن القاهرة بها 18 ألف فدان غير مخطط".

اما فيما يخص الباعة الجائلين قال الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية. ان الدولة تراعي تمام هولاء الفئات من الناس وقال ان الدولة تعمل على احتواء هذه الفئات وتقنين أوضاعها وتوفير مناطق وأسواق امنه لهم.

وجاري اعداد أسواق مخططه داخل المناطق السكنية لاقامة أسواق مجمعة ومتعددة