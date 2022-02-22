22/2/2022 رقم مميز ينتظر الأهلي اليوم أمام مصر المقاصة

/681054/2222022-رقم-مميز-ينتظر-الأهلي-اليوم-أمام-مصر-المقاصة

يلتقي الأهلي اليوم مع مصر المقاصة، في الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ينتظر النادي الأهلي اليوم رقم مميز، في الـ 22 / 2 / 2022، امام مصر المقاصة، والتي يحتفل به كل العالم، ولكن المارد ينتظره لقاء مميز اليوم.

أرقام مميزه تنتظر الأهلي أمام مصر المقاصة:

الأهلى لو فاز النهارده ب 3 أهداف، ويكون عنده 22 نقطة، ويصل سجل تهديفه في الدوري إلى 22 هدف.

تحمل المباراة الرقم 22 لنادي الأهلى منذ نهاية الدوري الموسم الماضي.

والمباراة الأخيرة أمام الهلال شهدت التعادل رقم 22 للأهلى خارج أرضه فى دور المجموعات.

مع العلم أن موسيمانى فى بدايته مع الأهلى حقق 22 مباراة متتالية بدون هزيمة، حتى خسر أمام بايرن ميونيخ.

وحقق موسيماني 22 انتصار فقط فى مسابقة الدوري فى أول مواسمه مع الأهلى.

قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

في خط الدفاع: ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن

في خط الوسط: حسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود.

في خط الهجوم: ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الهلال السوداني والأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال