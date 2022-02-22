/681050/إعلام-النواب-توصى-الحكومة-بسرعة-إنقاذ-مبنى-الجمعية-الجغرافية-من-الانهيار

طالب النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بإنقاذ الجمعية الجغرافية المصرية التى طالها يد الإهمال بسبب عدم الترميم وأصبحت معرضة للانهيار فى مبانيها وتحتاج تدخل عاجل وتكاتف وزارات الآثار والأوقاف والتضامن لإنقاذ هذا الصرح الوطنى التاريخى الذى شارف على انشاؤه ١٥٠ عام ومخاطبة وزارتي التخطيط والماليه لدعم المشروع.

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وأشار إلى أن اللجنة المختصة بمجلس النواب لن تترك الجمعية الجغرافية العريقة وحيدة تستجدى تكلفة ترميمها جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النواب الدكتورة منال هلال عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة جيهان البيومى والنائبة جيهان ذكى وبحضور العميد هشام سمير مساعد وزير السياحه والآثار والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلاميه والمستشار الدكتور محمد درويش مستشار وزير التضامن الاجتماعى والشيخ محمد عيد كيلاني رئيس الإدارة المركزية للبر والتقوى.

إعلام النواب توصى الحكومة بسرعة إنقاذ مبنى الجمعية الجغرافية من الانهيار

ومن جانبها أكدت النائبة منال هلال، فى طلب الإحاطة المقدم أن الجمعية الجغرافية المصرية انشأها الخديوى اسماعيل عام ١٨٧٥ والتى تولى رئاستها الأمير أحمد فؤاد والخديوى عباس حلمى الثانى قبل تولى حكم مصر، مشيرة إلى أن الجمعية تضم خرائط فريدة ووثائق تاريخية ومتاحف تحوى كنوز رحالة يستحقون أن تخلد رحلاتهم الاستكشافية فى أفلام سينمائية وصفحات كتب نادرة.

وأوضحت النائبة منال هلال أن المبنى يتعرض للتهالك رغم قيمته الأثرية ونوعه الفريد معماريا وايضا مايحويه من كنوز وثروات مشيرة إلى أن المبنى يحتاج إلى ترميم وعنايةكصرح علمى من صروح مصر الحديثة.

من جانبه، أعلن النائب نادر مصطفى توصيات اللجنه والتى تكمن فى قيام وزارة الاوقاف تقديرا لهذه القيمة العلمية الوطنية الهامة بتوفير اعتمادات مالية بما يسهم فى تنفيذ أعمال الترميم والصيانه وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن التوصيه الثانية قيام وزارة الأوقاف بموافاة الجمعية ببيان عن أرض الوقف التى تملكها الجمعية وكذا مستحقاتها المالية من ريع الأرض الخاصة بها مع عدم التأخير فى صرف مستحقات الجمعيه المالية تمكينا لها للقيام بمسئولياتها.

وأشار مصطفى، إلى إلتزام ممثل الجمعية بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى وموافاتها ببيان يتضمن احتياجات الجمعية والدراسات الاستشارية لأعمال الترميم والقيمة التقديرية للمقايسه والتمويل المالى المطلوب توفيرة لتنفيذ أعمال الصيانه والترميم بالجمعيه وموافاة اللجنه بما تم.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة ستقوم بزيارة إلى مبنى الجمعية للوقوف على الموقف التنفيذى والوضع الحالى ومتابعة توصيات اللجنة ودور الوزارات المعنية حوب سرعة البدء فى أعمال الترميم والصيانة.