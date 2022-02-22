الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع آلية النظراء الإفريقية لنشر النزاهة

جدة - نرمين السيد - وقعت هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الوزير حسن عبد الشافى أحمد، رئيس الهيئة، مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، وآلية مراجعة النظراء الإفريقية.





وقع الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولى والبروفيسور إيدى مالوكا الرئيس التنفيذى لآلية مراجعة النظراء الإفريقية مذكرة تفاهم فى مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ودعم بناء القدرات البشرية ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.

حضر اللقاء اللواء عمرو عادل نائب رئيس هيئة الرقابة الادارية، السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية فى إطار عضوية مصر بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون إفريقيا، والدكتورة راتشيل موكامونانا، مدير إدارة مراجعة وتقييم الدول، المنسق الخاص بمصر بالآلية.

وخلال اللقاء رحب الوزير حسن عبدالشافى احمد رئيس هيئة الرقابة الادارية بوفد الآلية الإفريقية، موضحا أن مصر بدأت فى تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الإدارى والاقتصادى والاجتماعى منذ عدة سنوات وأن هيئة الرقابة الادارية ترحب بالتعاون مع الأشقاء الافارقة فى مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة وكذا تدريب كوادر الأجهزة الأفريقية العاملة فى هذا المجال، وهو ما يتم بالفعل من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ومن جانبه شكر البروفيسور إيدى مالوكا الرئيس التنفيذى لآلية مراجعة النظراء الإفريقية هيئة الرقابة الادارية على ما تقوم به من جهود فى مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد وبناء قدرات العاملين بالأجهزة النظيرة بالقارة الإفريقية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم جهود القارة الإفريقية فى كافة المجالات، ورؤية هيئة الرقابة الادارية التى تتضمن تبادل خبراتها مع الأشقاء الأفارقة خاصة فى ضوء أن الآلية الإفريقية أداة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تسعى الدول الإفريقية لتحقيقها.

وتعد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، مبادرة تبناها عدد من رؤساء الدول الإفريقية بينهم مصر، وتعنى بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية، والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبدأت الآلية عملها بالفعل فى 9 مارس 2003 كأداة إفريقية للرصد والتقييم الذاتى، وتستهدف فى المقام الأول تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الإفريقية.