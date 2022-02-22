الزراعة فى كل مصر.. نشاط مكثف بجميع المحافظات (انفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ووفقا للحصاد الأسبوعى لأنشطة المديريات، نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، مدرسة حقلية حول دودة الحشد الخريفية بمركز القناطر الخيرية لتوعية المزارعين، كما تم عقد ندوة حقلية حول محصول الفاصوليا بمركز طوخ، وكذلك عقد ندوة تثقيفية تحضيرية لمزارعى الموالح لتطبيق البرنامج القومى لمكافحة ذباب الفاكهة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية.

كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات مكثفة على أسواق بيع وتداول المبيدات اأسفرت عن ضبط 136 عبوة من المبيدات والمخصبات الزراعية والتى تعرض للبيع وغير مسجلة بوزارة الزراعة، كما أعلنت إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية، كما نظمت ندوتين إرشاديتين حول محصول القمح.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية وفدا من دولة اليابان تابع لوكالة الجايكا، إذ تم افتتاح وحدة التنمية الريفية، وزيارة بعض الحقول الإرشادية، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية مجانية فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، بالتعاون مع جامعة المنصورة.

كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية 18 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 224 مركزا لبيع وتداول اللحوم، إذ تم ضبط 434 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم ومصنعتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى، كما تم الانتهاء من إعطاء أكثر من 43 ألف جرعة للماشية ضد مرضى التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام، كما تم إعطاء أكثر من 14 ألف جرعة للماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وإعطاء أكثر من 7 آلاف جرعة ضد مرض التسمم الدموى، وتحصين أكثر من 105 آلاف طائر ضد الأمراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، كما تم تنظيم 59 ندوة إرشادية و130 لقاء إرشاديا.

ونفذت مديرية الزراعة بالنوبارية مدرسة حقلية حول محصول الطماطم تحت نظام الرى بالتنقيط، كما تم تفقد الحقول الإرشادية للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالنوبارية وتفقد زراعات القمح تحت نظم الرى الحديثة.

وفى محافظة البحيرة، واصلت مديرية الزراعة، حملاتها للتصدى وازالة التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، إذ تم إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، إذ تم إزالة 9 حالات، كما شنت مديرية الطب البيطرى حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 151 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 23 ألفا و746 رأس ماشية ضد جدرى الضأن والجلد العقدى، فضلا عن عقد 15 ندوة إرشادية.

فيما أجرى مسؤولو مديرية الزراعة بمحافظة السويس، بجولة مفاجئة لمتابعة صرف الأسمدة، والمرور على الجمعيات الزراعية، كما تم المرور على الزراعات بالقطاع الريفى، وعقد لقاءات لتوعية المزارعين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على زراعات بنجر السكر تمهيدا لتحديد يوم الحصاد والذى أعلنت عنه شركات السكر لتوريد الإنتاج، كما تم عقد عاشر الندوات الإرشادية الحقلية بعد الزراعة وذلك بمركز شباب الخريجين، كذلك عقدت مديرية الزراعة بدمياط اجتماع لمديرى الإدارات الفنية والإدارية، لتدقيق البيانات الخاصة بحصر مساحات القمح، ومتابعة أعمال حماية الأراضى، كما تم المرور على زراعات القمح، كما تم متابعة أعمال المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعا طارئا لمديرى الإدارات الزراعية بالمحافظة، لمتابعة أعمال حماية الأراضى، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية لمحصول الطماطم، وكذلك تم مواصلة أعمال ازالة التعديات على الأراضى الزراعية، فى مراكز: طامية، سنورس، ابشواى، الفيوم، اطسا، فضلا عن تكثيف حملات الرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات، والمرور على زراعات محصول القمح.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف حملاتها للتصدى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية إذ تم إزالة حالتين تعد فى المهد بناحيه مركز سمسطا، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، إزالة 15 حالة تعد على الاراضى الزراعية، فضلا عن عقد اجتماع طارئ لمسؤولى حماية الأراضى.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط ندوة إرشادية حول دودة الحشد الخريفية، كما استقبلت المديرية وفد الوكالة اليابانية الجايكا، كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملة على أسواق اللحوم، إذ تم ضبط 40 كجم مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة ومصنعات الدواجن غير معلومة المصدر، وكذلك شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، حملة على أسواق اللحوم إذ تم ضبط 120 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحه للاستهلاك الآدمى.

وسلمت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، عدد من المزارعين تراخيص تشغيل مؤقت لحظائر الماشية وعنابر الدواجن، كما تم متابعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح، بمدينة الطور، وأعمال بالصوب الزراعية بمزرعة تسمين الدواجن، وتركيب شبكات الرى وتجهيز وزراعة شتلات البصل بالصوب وزراعة الطماطم، كما استعدت لاستقبال دفعة دواجن جديدة "بمزرعة التسمين، وتم الانتهاء من تجهيز عدد عنبرين دواجن، وكذلك تم المرور على القطاع الزراعى بجميع مدن المحافظة لمتابعة آثار حالة الطقس على الزراعات الشتوية، وتفقد البؤر التى تم علاجها من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن بدء فعاليات دورة تدريبية حول تربية نحل العسل للمبتدئين والخريجين وطلبة المدارس الفنية وكليات الزراعة لمدة 3 أيام، بالتنسيق مع قسم الإرشاد الزراعى بإدارة الداخلة الزراعية.