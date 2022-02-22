/681016/رحمى-يقود-جولة-تفقدية-لمشروعات-حياة-كريمة-بقرى-الغربية

بدأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،صباح اليوم، أولى جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات المقترحة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز قطور، وذلك عقب إعلان انضمام المركز للمبادرة، وتفقد محافظ الغربية قرى ابشواي، نشيل وسجين الكوم وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والنائب عبد الله الشيخ عضو مجلس النواب.

وتفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مدرسة الشهيد عبد الله شنيش، وكذلك الجمعية الزراعية، والوحدة الصحية، مدرسة ربيع البربري للتعليم الأساسي، محطة المياه، مدرسة سجين الابتدائية الحديثة، محطة رفع البر الشرقي، السنترال، مركز الشباب، الوحدة الاجتماعية، مدرسة محمد مهنا الابتدائية ومدرسة سجين الإعدادية، لمتابعة مشروعات المبادرة والذى تم بها خلال المرحلة الماضية.

كما تضمنت الجولة أيضاً تفقده لبعض الرقي والمناطق التى تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى والتى انطلقت منذ سنوات لتستهدف عدة محافظات على مستوى الجمهورية لتطوير الخدمات بالقرى والمناطق النائية.

مبادرة حياة كريمة

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، ساهمت بشكل كبير فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة اخترقت الأماكن النائية والقرى الأكثر احتياجاً، موضحاً أن محافظة الغربية شهدت تقدماً كبيراً فى مستوى الخدمات أبرزها خدمات الطرق وكذلك قطاع الصحة والتعليم، مشيراً إلى اقتراب الانتهاء من عدة مشروعات تم البدء بها خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، موضحاً أن المحافظة تستعد لاستقبال المرحلة الثانية من المبادرة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن أكثر من ٤٠٠ ألف نسمة بقرى مركز كفر الزيات ستشهد طفرة من خلال تنفيذ المشروعات المتنوعة في ١٨ قطاع تشمل إدخال خدمات (الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الاتصالات) إلى جانب (رصف الطرق، إنشاء الكباري، بناء مجمعات زراعية وبيطرية، إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، بناء مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، تبطين الترع، تطوير مراكز الشباب، تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والاجتماعية ونقاط الإسعاف) وغيرها من المشروعات التي تقوم بتغيير حياة المواطنين داخل ٦ وحدات محلية تضم ٣٧ قرية و ٩٣ عزبة