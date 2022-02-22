اعتاد تعاطى المخدرات وكانت ابنته الضحية.. أب يعذب أبنته حتى الموت فى الدقهلية

/681008/اعتاد-تعاطى-المخدرات-وكانت-ابنته-الضحية-اب-يعذب-ابنته-حتى-الموت-فى-الدقهلية
تجرد من مشاعر الإنسانية، تمكنت المخدرات من عقله وتفكيره، تم إيداعه فى السجن لاتهامه بقضايا متعلقة بتعاطى المواد المخدرة، لم يفلح فى أن يكون زوج مثالى، أيضاً لم يتمكن من حماية أطفاله من هلاوس المخدرات، إعتاد التعاطى وسلم عقله للشيطان، فكانت الضحية ابنته الصغرى، “ليليان” طفلة دفعت حياتها ثمنا لتعاطى المخدرات.
استقبلت والدة الطفلة ليليان أنباء عن وجود ابنتها داخل إحدى المستشفيات بمدينة شربين التابعة لمحافظة الدقهلية، توجهت الأم على الفور إلى مكان ابنتهاء لتجدها وقد فارقت الحياة، لحظات من الصمت تتخللها تساؤلات عديدة وأمام هذا الشمهد يفر الأب هارباً تاركاً ابنته فى مثواها الأخير، التقينا بشقيق الطفلة “ليليان” والذى قرر أن يفضح الأمر ويسرد قصة أسرته التى عاشت مع مأساة تعاطى رب الأسرة للمواد المخدرة لسنوات طويلة.
بدأ “أشرف حنفي” شقيق الضحية ليليان حديثه قائلاً: انفصلت والدتى عن والد “ليليان” منذ عام 2019 بسبب اتهامه في قضية متعلقة بالمواد المخدرة، موضحاً أنه منذ ذلك الوقت انقطعت علاقته بهم، ولكنه حاول كثيراً العودة من جديد عقب خروجة من السجن إلا أن والدته رفضته هذا الأمر.
وأضاف شقيق الطفلة “ليليان” أن والد ليليان قام بطلب رؤية ابنته فى عيد الفطر عام 2021، وذلك بغرض اصطحابها فى نزهة داخل المدينة، لافتاً إلى أنه من وقتها وهى بحوزته. ردخت الأم أمام رغبة الأب فى رؤية أبنائه، ولكنه كان مبيتاً النية لخطف الصغار للضغط على الزوجة من أجل العودة إليه مجدداً، وأضاف أيضاً أن الأسرة حاولت التواصل معه من أجل عودة الصغار مجدداً قائلاً: عرضنا عليه كثيراً أن يقوم برد الصغار إلى والدتهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، والتنازل عن أية قضاياً، ولكن الأب رفض بشدة وأخذ يقوم بالمماطلة حتى تفاجؤا بنبأ إيداع ليلان إحدى مستشفيات شربين.
شبهة جنائية حول مقتل ليليان
وتابع شقيق الطفلة ليليان حديثه قائلاً: “كنا كل ما نكلمه ونقوله إننا عاوزين الأطفال وهنديله أي فلوس هو عاوزها وهنتنازل عن أي قضايا رفعناها ضده، بس كان بيسكتنا ويقولنا 10 أيام وخدوهم و7 أيام وخدوهم، وكنا كل ما نروحله مش بنلاقيه في البيت وتليفوناته كلها بتبقى مقفولة”.
وأشار شقيق الطفلة الضحية ليليان إلى أنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًا من والد شقيقته وأخبرهم أنها توفت داخل مستشفى شربين في محافظة الدقهلية، وذكر شقيق الضحية قائلاً: الدكاترة قالولنا إن في شبهة جنائية في وفاة أختي عشان كده والدتي عملت محضر في القسم، وإحنا لقينا ليليان في لاسعات في جسمها من السجاير ومحروقة بالنار ومجروحة في كل حتة من جسمها.
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