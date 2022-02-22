بعد الرفض الواسع..إعادة تعديلات قانون التصرفات العقارية للجنة الخطة لمزيد من الدراسة

/681004/بعد-الرفض-الواسعإعادة-تعديلات-قانون-التصرفات-العقارية-للجنة-الخطة-لمزيد-من-الدراسة

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

دوت الخليج

قانون الضريبة على الدخل

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية:اقدر واحترم كل أراء النواب، ولكن وزير المالية عليه مسئولية الحفاظ على الاستقرار المالي لهذا البلد من خلال الموازنة بين احتياجات الدولة في الإنفاق على التنمية وغيره وكذلك الإيرادات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية.

وأوضح وزير المالية، أن نسبة كبيرة من إيرادات الدولة تكون من الضرائب.

وتابع الوزير، معاتبا النواب: للمرة الثانية في مجلس النواب يقال وزير المالية ليس لديه حس سياسي، وفي جلسة سابقة قال أحد الأعضاء على الوزير أن يتق الله في الشعب.

وقال معيط: أنا بتقي ربنا وفقا لما يمكني فيه الله وأنا عندي حس سياسي، متابعا: أنا سبت جامعتي من 15 سنة وأنا في خدمة الوطن.

من جانبه أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة "وزير المالية" ليس لديه حس سياسي" من المضبطة.

قرار رئيس المجلس، جاء بعد اعتراض الوزير على ما ذكره النائب محمود بدر بأن وزير المالية ليس لديه حس سياسي في فرض الضرائب على المواطنين.

ورفض بدر، مشروع القانون، مؤكدا أن وزير المالية حينما يقدم أي مشروع القانون، فلا نستطيع مواجهة المواطنين، لأنه دائما يكون يستهدف جيوب المواطنين.