/681003/طارق-الخولى-نائب-التنسيقية-وزير-المالية-يمارس-سياسة-الجباية

أكد النائب طارق الخولى ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن وزير المالية يفرض سياسة الجباية في مشروع قانون الضريبة على الدخل.

دوت الخليج

مناقشات قانون الضريبة على الدخل بمجلس النواب

وقال الخولي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، مضيفا فى كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن سياسة فرض الضرائب يهدد السلم الإجتماعى والإستقرار الذى ينعم به المواطنين .

وأعلن نائب التنسيقية رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة لاصرار الوزير على سياسة وزارته فرض ضرائب على المواطنين دون مراعاة البعد الإجتماعى ودون طرح بدائل أخرى لدعم الموازنة العامة .

كان مجلس النواب قد بدأ فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى واجه اعتراضا شديدا ورفض من النواب ووصفوه غير الدستورى.