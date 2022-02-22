"أنا عارفة إني هتجوزك”.. هكذا تحدثا ياسمين رئيس وهادي الباجوري عن علاقتهما

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أعلنت الفنانة ياسمين رئيس منذ قليل عن خبر طلاقها من المخرج هادي الباجوري خصوصًا بعد تصريحاته بشأن قبوله أن يتم تقبيل زوجتة ياسمين رئيس، وتم انفصالهم بعد قصة حب طويلة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل كيف تحدثا ياسمين رئيس وزوجها السابق المخرج هادي الباجوري وذلك خلال السطور القادمة.

قصة حب ياسمين رئيس وهادي الباجوري

قصة حب ياسمين رئيس وهادي الباجوري مليئة بالمشاعر والغرام بشكل كبير، والتي بدأت بنبوءة “أنا عارفة إني هتجوزك” في بداية علاقتهم العاطفية، والذي تحققت بالفعل.

اللقاء الأول لياسمين رئيس وهادي الباجوري

جاء اللقاء الأول للنجمين ياسمين رئيس وهادي الباجوري أثناء تصوير مسلسل عرض خاص، واختارها هادي ضمن الوجوه الجديدة في هذا المسلسل، ولم تكن هذه هي بداية قصة الحب فقد فرقتهم الطرق لمدة تقرب 6 سنوات ثم جمعت شملهم الطرق مرة أخرى.

وشعرت ياسمين رئيس بشرارة حب وإعجابها به منذ النظرة الأولى لهما وفكرت في أنها سوف تتزوجه، ومن الواضح أن شعور هادي الباجوري لم يكن مغاير لشعور ياسمين، ولكن الصمت كان المتحكم الأول في كلاهما طيلة هذه السنوات.

وروت ياسمين رئيس من قبل أثناء لقائها في أحد البرامج التلفزيونية، قائلة: “أنا أول مرة شوفته فيها حبيته، عشان عجبني، مع إن مكنش فيه بينا حاجة وبعدين صارحته بالحب بعد فترة طويلة قاربت ست سنوات، وقلت له أنا عارفة إني هتجوزك”.

قصة حبهم من فيلم هيبتا

وصرح المخرج هادي الباجوري إن أكثر ما لفت نظره في ياسمين رئيس طريقة تفكيرها المميزة الخاصة بها وشخصيتها القوية ، والتي لا تشبه أي شخص آخر فهي فريدة من نوعها.

وقد استمرت علاقتهما غرامهما لمدة طويلة وصلت لـ 3 سنوات قبل أن يقرر كلًا منهما الزواج، وبعد زواجهم قرر كلًا منهم الإنتظار لفترة قبل إنجاب الأطفال، وأوضح المخرج هادي الباجوري أنهما فضلا عدم الإنجاب بعد زواجهم مباشرةً حتى ينفرد لهما قضاء فترة بمفردهما للاستمتاع بحايتهما معاً قبل الإلتزام وتحمل المسؤلية، ثم بعد ذلك اتخذوا القرار للإنجاب.

وقد أنجبوا ابنهما سَليم الذي يبلغ من العمر 9 سنوات في الوقت الحالي، وقد صرحت الفنانة ياسمين رئيس بأنها مرت مع زوجها هادي الباجوري بمراحل الحب السبعة المذكورة في فيلمهما “هيبتا”.

وكانت مراحل الحب السبعة حسب فيلم هيبتا هي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بهذا الحب، ثم قرار الإرتباط، وأخيراً مرحلة الـ هيبتا أو ما تسمى بمرحلة الحب الدائم.

ياسمين رئيس رقم 3

لم تكن الفنانة ياسمين رئيس هي الزوجة الأولى لهادي الباجوري، بل هو الزواج الثالثله حيث كان زواجه الأول بالفنانة الأردنية فيدرا أو فرح التي كانت زوجة شقيقه الراحل سامح الباجوري.

وقد استمر زواجه الأول بفيدرا لمدة لعامين ثم انفصلا وتزوج أيضًا بالفنانة المعتزلة حنان ترك، لكن هذا الزواج استمر لفترة قصيرة، ولم يحصلوا من هذه الزيجة على أبناء.